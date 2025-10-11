Flotilla Global Sumud
La deportación desde Israel de la española Reyes Rigo se retrasa
Fuentes de su círculo cercano confirman que no regresará este sábado , tal y como estaba previsto, y confían en que su vuelta se aplace a mañana como mucho
Irene R. Aguado
La mallorquina Reyes Rigo, la única española de la Flotilla Global Sumud que continúa retenida en Israel, no regresará este sábado a España, tal y como estaba previsto. Lo más probable es que su deportación se retrase al domingo, según han confirmado fuentes de su círculo cercano.
La causa del retraso no ha trascendido. Cabe recordar que este sábado es día de shabat en Israel, una jornada de descanso religioso en la que la actividad institucional y administrativa se reduce al mínimo, lo que podría haber contribuido al aplazamiento.
Sus allegados tenían previsto que Israel la deportara hoy haciendo escala en Estambul, después de haber llegado a un acuerdo con la Fiscalía del país hebreo para su liberación. Sin embargo, todavía no tienen noticias de que haya emprendido el viaje, por lo que dan por hecho que volará mañana a la ciudad turca. Tampoco saben si llegará a España por Madrid o por Barcelona, si bien confían en que su vuelta se aplace un día como mucho.
En todo caso, las otras dos mallorquinas integrantes de la flotilla rumbo a Gaza, Lucía Muñoz y Alejandra Martínez, ya están en libertad (regresaron en la noche del lunes a España) y la esperan en Madrid. Ambas anunciaron que no regresarían a Mallorca hasta que volviera su compañera. Si Rigo llega a España por Barcelona, se trasladarían hasta allí para recibirla y volver con ella a la isla, según confirman.
Mientras tanto, Rigo continúa totalmente incomunicada y su círculo cercano ni siquiera sabe si ha podido salir de la cárcel, aunque todo apunta a que sigue presa. Sus compañeros de la flotilla fueron trasladados directamente desde sus módulos en prisión al aeropuerto.
