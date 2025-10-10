Vídeo de la declaración
El fiscal general al juez Hurtado: "Creo que el magistrado tiene una certeza que me perjudica"
García Ortiz negó el delito por el que será jugado en noviembre y explicó al instructor de la causa por qué solo contestaría a fiscalía y su defensa
En su declaración como imputado en el Tribunal Supremo el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, quiso explicar por qué no respondería a las preguntas que tenía previsto formularle el juez Ángel Hurtado, instructor de la causa seguida contra él y por la que el próximo mes de noviembre será juzgado como presunto autor de un delito de revelación de secretos de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
En el vídeo de la declaración, a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, se le oye explicar que solo respondería a las preguntas que le formularía la teniente fiscal del Tribunal Supremo, Ángeles Sánchez Conde, y su defensa, ejercida por la Abogacía del Estado. Entre esas explicaciones figuraba, la fundamental: "El magistrado instructor tiene una certeza que no nos lleva al descubrimiento de la verdad y creo que esa situación me perjudica".
También señalaba que estaba pendiente de que se resolviera el recurso y la petición de nulidad que había planteado de la entrada y registro en su despacho, lo que consideraba "una diligencia invasiva de derechos fundamentales", argumento en el que fue apoyado por la fiscalía. Además, lamentaba que el instructor hubiera rechazado realizar las pruebas que había solicitado, lo que entendía que, "sin ánimo de entrar en polémica", le perjudicaba.
En su declaración, que duró hora y media, García Ortiz, negó categóricamente haber filtrado o dado orden de que se filtraran desde la Fiscalía General del Estado a periodistas o al Gobierno o a su entorno los correos referidos al pacto que la defensa de la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ofreció al ministerio público para evitar ir a juicio por fraude a Hacienda a cambio de admitir la comisión de dos delitos fiscales. En ellos el abogado de González Amador, Carlos Neira, admitía que este admitía "ciertamente" la comisión de dos delitos fiscales.
