Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Plan migratorio de Feijóo

El PP plantea expulsar a los inmigrantes con un "vínculo radical o violento"

La vicesecretaria Alma Ezcurra vuelve a defender la idoneidad de los inmigrantes hispanoamericanos

La vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP y eurodiputada, Alma Ezcurra.

La vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP y eurodiputada, Alma Ezcurra. / PP

Mariano Alonso Freire

Madrid

El Partido Popular (PP) sigue desgranando su plan de inmigración, que el presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo, presentará definitivamente el próximo martes en Barcelona. Los populares incluirán la propuesta de expulsar a los inmigrantes que tengan "un vínculo criminal o un vínculo radical violento". Así lo manifestó este viernes en Madrid la vicesecretaria de Coordinación Sectorial de la dirección del PP, Alma Ezcurra, quien atendió a los medios de comunicación en Usera, al sur de la capital de España, en una de las zonas con mayor presencia migratoria de la ciudad, y después de visitar a la propietaria del Grupo Perla del Pacífico, Nelly Elizalde, una ecuatoriana que lleva un cuarto de siglo en nuestro país y a la que Ezcurra puso como ejemplo del tipo de migrante que es necesario recibir.

La nueva propuesta de los populares, a la espera de la concreción de la misma que haga Feijóo en Barcelona, apunta a la deportación de quienes tienen vínculos con el terrorismo o con el tráfico de armas, pero incluso también a quienes pertenezcan a bandas organizadas, deslizan fuentes del partido.

Noticia en elaboración.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents