Flotilla Global Sumud
La Policía israelí presenta cargos y pide prisión preventiva para la activista española Reyes Rigo
La mallorquina fue arrestada durante la intercepción de la Flotilla Global Sumud la semana pasada y acusada de morder a una funcionaria de la prisión de Ketziot
EFE
La Policía de Israel ha presentado cargos y ha pedido prisión preventiva este viernes contra la activista mallorquina Reyes Rigo, detenida durante la intercepción de la Flotilla Global Sumud la semana pasada y acusada de morder a una funcionaria de la prisión de Ketziot.
"La Fiscalía del Néguev presentó esta mañana un escrito de acusación y una solicitud de prisión preventiva contra una ciudadana española por agredir a una guardia en la prisión de Ketziot", ha detallado la Policía en un comunicado.
El escrito de acusación indica que la española se negó a entrar en la celda y agredió a una guardia mordiéndole la mano, causándole lesiones graves, detalla el texto.
"La Policía de Israel tomará medidas enérgicas contra cualquier intento de dañar símbolos gubernamentales y a funcionarios públicos, y llevará a los implicados ante la justicia", añade.
La detención de Rigo en Israel había sido prolongada por el Tribunal en Beersheva hasta este viernes, por lo que no queda claro si, tras esta solicitud de prisión preventiva, será o no liberada. Un portavoz del sistema de prisiones israelí no respondió a EFE al respecto.
- Santa Cruz inaugura la conocida como plaza del Orche y la llama Las Milicias Canarias
- Muere un joven tras causar un fuego en su habitación y tirarse por el balcón en Tenerife
- Detectado un nuevo foco de filoxera en Tenerife: Agricultura pide reforzar los controles y la concienciación ciudadana
- Santa Cruz de Tenerife aprueba el aumento de la tasa de basura: los contribuyentes pagarán entre 70 y 150 euros al año
- El autor del cartel del Carnaval de Tenerife 2016 denuncia a Don Benito por plagio
- El CB Canarias firma su primer triunfo con el salvoconducto de los triples y los libres
- El nuevo plan del Teide sale adelante sin el respaldo de la ciencia canaria: 'Su trasfondo es económico, la conservación queda en segundo plano
- Así se prepara la Virgen de Candelaria para visitar Santa Cruz: Jaime Estevez, devoto camarero de la imagen desde hace 34 años