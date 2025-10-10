Desfile del 12 de octubre: horario, recorrido y dónde ver

España celebrará este domingo, 12 de octubre, el Día de Hispanidad, que estará protagonizada por el tradicional desfile militar en Madrid y los actos solemnes presididos por los Reyes. La jornada, que conmemora la llegada a América de Cristóbal Colón en 1492, rendirá homenaje a la Bandera Nacional y a los que dieron su vida por España, durante un acto que reunirá a representantes de las Fuerzas Armadas, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y distintas instituciones del Estado.

¿A qué hora comienza?

El acto central empezará a las 11 de la mañana, coincidiendo con la llegada de los Reyes a la tribuna, que este año vuelve a situarse en la plaza de Cánovas del Castillo, donde también se encuentra la fuente de Neptuno. El desfile acabará aproximadamente a las 13.30 del mediodía.

Tras recibir honores militares y pasar revista al Batallón de Honores, se llevará a cabo el salto paracaidista con la bandera de España, seguido del izado de la enseña nacional y del homenaje a los caídos, además del sobrevuelo de la Patrulla Águila. Después tendrá lugar el acto central de la celebración: el desfile aéreo y terrestre.

¿Cuál es el itinerario?

El recorrido del desfile del 12 de octubre empezará en la glorieta del Emperador Carlos V, en Atocha. A continuación, irá subiendo el paseo del Prado para pasar por la plaza de Cibeles y recorrer el paseo de Recoletos hasta la plaza de Colón, donde terminará el desfile.

¿Qué unidades militares participarán?

En total, 3.847 efectivos de las Fuerzas Armadas, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y otras instituciones del Estado participarán en el desfile, junto a 229 caballos, 6 perros, 45 aviones y 29 helicópteros.

Este año también se celebran hitos como el 20 aniversario de la Unidad Militar de Emergencias (UME), que participará con dos compañías.

¿Dónde se puede ver?

El Ministerio de Defensa tiene previsto retransmitir el desfile a través de su canal oficial en YouTube. Al mismo tiempo, RTVE ofrecerá una emisión en directo de los actos institucionales durante toda la mañana del domingo.