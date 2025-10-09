Los audios de Koldo y su mujer sobre el dinero que custodiaban a Ábalos: "Estás con lo del ahorro, pero ¡no es nuestro! ¡Es del jefe!"

El último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se basaba en audios, mensajes de Whatsapp y distintos documentos necesarios para determinar que el exministro José Luis Ábalos dispuso al menos de 95.437 euros de origen desconocido que gestionaban, aparentemente casi en su totalidad, su asesor Koldo García y la que era mujer de este, Patricia Úriz.

En uno de los audios intercambiados entre la pareja incorporados a la causa, a los que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, se oye cómo el asesor le reprocha que deje las cosas de un día para otro. "Tú siempre igual", le reprocha. "No para mañana, no para pasado. Y no lo quieres entender son cosas que manda nuestro jefe. ¡Que no es nuestro! ¡No lo quieres entender!", regaña Koldo a quien era su pareja.

Los investigadores señalan que del "examen de las evidencias digitales ha permitido recabar indicios que apuntan a que Koldo y Patricia habrían empleado un lenguaje convenido para referirse a dinero en efectivo, de origen desconocido, y vinculado con los hechos investigados". Así se referían como chistorras, soles y lechugas a los billetes de alto valor. Los primeros eran los de valor mayor, 500 euros, mientras que los otros eran de 200 y de 100. "Para su circulación, los billetes de alto valor -principalmente de 500 euros- debían ser cambiados a billetes con menor valor facial, para lo que ambos investigados se servían de terceras personas", señalaban los agentes.

En los audios utilizados para realizar el informe se comprueba cómo ellos son los que se encargaban de repartir el dinero entre familiares de Ábalos, como sus hijos, incluido el pago de la pensión alimenticia correspondiente a uno de ellos.

Mensajes de Whatsapp

Por otra parte, numerosos mensajes telefónicos entre el asesor del exministro y la que entonces era su mujer evidencian la gestión de los pagos al "jefe" Ábalos por gastos que éste luego pasaba para compensar tanto al PSOE como al Congreso. Así, en abril de 2018 Patricia manda un mensaje a Koldo: "Cariño no sé si has visto antes mi móvil que José tiene que entregar los gastos del Congreso", a lo que el éste responde afirmativamente. En otro mensaje de esas mismas fechas la mujer pregunta si el pago debe ser por 120 euros, a lo que su marido le responde: "Siiiiii".

Otros mensajes que obran en el sumario y a los que ha tenido acceso este diario ponen de manifiesto que este trasiego económico desde una supuesta caja B que manejaba el matrimonio --según señalaba en su informe la UCO- se mantuvo en el tiempo. Así, a finales de junio de 2020 la mujer le dijo a Koldo García: "Cariño me voy ya a lo del ingreso. A la cuenta de siempre?". A continuación le dice que dicha cuenta ya no existe porque han cambiado la sucursal y se lo han "echo (sic) en la nueva".

Imagen del sumario del caso Cerdán-Ábalos / EL PERIÓDICO

Las transferencias realizadas por la mujer de Koldo, por orden del asesor, eran continuas, como se desprende de otra de las conversaciones, de julio de 2018, en la que Patricia Úriz ingresa 200 euros por transferencia a una cuenta de Ábalos y, tras remitir un pantallazo con el justificante, se dispone a hacer otra "Voy a la siguiente", señala, en alusión a otro ingreso por valor de 650 euros. En otras ocasiones, la conversación sirve para confirmar la recogida de sobres con dinero que se compensaban desde el PSOE: "Ya tengo el sobre de Ferraz", señala la mujer en otro de los mensajes incautados.