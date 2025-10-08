Podemos y Transportes pactan reforzar los requisitos "ambientales" de la ampliación de El Prat

Podemos ha permitido la aprobación de la Ley de Movilidad Sostenible, iniciativa estrella de Óscar Puente, tras una negociación 'in extremis' con el responsable del Ministerio de Transportes que se ha cerrado con un acuerdo para reforzar los requisitos medioambientales obligatorios para la ampliación del aeropuerto de Barcelona-El Prat. Sin embargo, minutos después de sellar el pacto, ambas partes han chocado por las implicaciones del acuerdo. Los morados defienden que supone paralizar el inicio de las obras de ampliación hasta 2031 y el propio Puente ha explicado que no había prevista ninguna obra hasta ese momento, por lo que "no hay ninguna variación" sobre el plan inicial del Gobierno.

Tras semanas amenazando al Ejecutivo con tumbar esta norma, que lleva un año y medio negociándose en el Congreso, y exigiendo paralizar las ampliaciones tanto de El Prat como del Puerto de Valencia, los cuatro diputados morados se han acabado absteniendo, permitiendo su aprobación. "Podemos ha alcanzado un acuerdo con el Gobierno para facilitar, con su abstención, la aprobación de la Ley de Movilidad Sostenible", señalaron fuentes moradas minutos antes de la votación. "A cambio, -continuaban esas voces- el Ejecutivo se ha comprometido públicamente a aplazar las obras de ampliación del aeropuerto de El Prat al menos hasta 2031".

Minutos más tarde, en los pasillos del Congreso, la líder de Podemos, Ione Belarra, se ha congratulado de que el acuerdo suponga que el Gobierno "va a posponer las obras de ampliación de aeropuertos de El Prat, por lo menos, hasta el año 2031". Además, abundan que el pacto alcanzado entre Podemos y el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible "recoge expresamente que la ampliación de El Prat no se incluirá en el DORA III, el documento regulatorio que planifica las infraestructuras aeroportuarias para el periodo 2026-2031". De esta manera, aseguran en la formación, la obra no se llevará a cabo hasta el periodo posterior.

Sin previsión de obras

Sin embargo, Puente ha negado que este acuerdo suponga una "variación de los plazos" previsto para llevar a cabo la ampliación. El ministro ha asegurado que en el DORA III no se recoge la ejecución de ninguna obra, salvo la de naturaleza ambiental o de naturalización, que esas sí están permitidas según el acuerdo con Podemos. En este sentido, el ministro ha explicado que este documento contiene la elaboración del plan director para la ampliación del aeropuerto, su evaluación ambiental, la justificación de obra de interés público, la redacción del proyecto y esas obras de naturaleza ambiental o de naturalización- "No hay ninguna variación", ha insistido.

Así, el principal cambio sobre lo previsto sería no incluir la ejecución de las obras en el DORA III, puesto que la propuesta de ampliación presentada por la Generalitat antes de verano contemplaba que la ejecución de las obras apareciera en este documento. No obstante, el calendario no tiene por qué sufrir grandes modificaciones, ya que no se preveía empezar los trabajos sobre el terreno hasta 2030. Durante los próximos años, la prioridad será reforzar las premisas ambientales y la justificación ante Europa. Desde el Ministerio de Transportes insisten que la ejecución material de la ampliación del aeropuerto de Barcelona-El Prat no empezará antes de 2031, fecha en la que deberá entrar en vigor el DORA IV, que rige las inversiones de Aena.

La coincidencia

No obstante, tanto Belarra como Puente han coincidido en sacar pecho de que el acuerdo incluya un nuevo requisito medioambiental para poder realizar la ampliación del aeropuerto: la introducción de un informe vinculante para que el plan director del aeropuerto se ajuste a las emisiones de gases invernadero y a los objetivos de descarbonización que contempla el acuerdo europeo FITFOR55.