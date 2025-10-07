Mazón defiende que los vídeos de Pradas dan la razón a la Generalitat: "La CHJ jamás informó del 'tsunami' de la tarde"

El president Carlos Mazón ha defendido este martes que los vídeos conocidos ayer en los que se observa a la exconsellera Salomé Pradas, mando único de la emergencia el día de la dana, dar indicaciones de que había que vigilar el río Magro y el barranco del Poyo a las 12.32 horas del 29 de octubre, "ratifican" la versión mantenida por la Generalitat en estos meses posteriores sobre el "apagón informativo" de las agencias estatales que denuncia el gobierno valenciano.

Según ha explicado a los medios, las imágenes incorporadas a la causa judicial corroboran el relato del Consell de que la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) "jamás" informó sobre la crecida del Poyo por la tarde, algo que sí hizo por la mañana, ha destacado el popular. Según Mazón, esa comunicación matinal fue la que motivó las alertas hidrológicas en ambas cuencas.

"De la crecida parcial de por la mañana sí informó [la CHJ] y de hecho la Generalitat mantuvo la alerta hidrológica durante todo el día por esa crecida matinal", ha señalado. Unas declaraciones que contradicen lo que el propio Mazón dijo en su día, cuando en una entrevista radiofónica aseguró que el organismo de cuenca desactivó esa alerta hidrológica en hasta tres ocasiones a lo largo de la jornada.

Pese al riesgo que implica esa alerta, la Generalitat retiró a los bomberos forestales que vigilaban el barranco del Poyo, una rambla de crecidas súbitas, a primera hora de la tarde.

"Se ratifica lo que siempre ha dicho la Generalitat, que hubo una crecida parcial del Poyo y se comunicó a todos los ayuntamientos y a toda la red. Luego el Poyo decreció hasta el punto que a mediodía estaba seco. De lo que jamás se informó al Cecopi fue del 'tsunami' de la tarde", ha señalado Mazón, omitiendo la responsabilidad de la Generalitat de vigilar visualmente las cotas de los barrancos.

Según el jefe del Consell, la alerta hidrológica establecida a las 11.45 en el Magro y a las 12.20 en el Poyo, de la que habla Pradas en los últimos vídeos, se mantiene "todo el día" por "esa crecida parcial" de la rambla que acabó inundando l'Horta Sud. "Pero a mediodía estaba seco (...) el 'tsunami' de la tarde, la hecatombe de la tarde, jamás la comunicó la CHJ", ha insistido.