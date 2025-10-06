El PP pide a Sánchez explicaciones sobre la "caja B" del PSOE pero evita convocarle en el Senado

El Partido Popular (PP) considera de la máxima gravedad el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil conocido el pasado viernes, que demuestra que tanto el exministro José Luis Ábalos, ahora expulsado del PSOE y diputado del Grupo Mixto, como su íntimo colaborador Koldo García, recibieron sobres con dinero en efectivo (decenas de miles de euros) por parte del partido en la sede central del mismo en la calle Ferraz de Madrid.

Este lunes, después de la reunión ordinaria del comité de dirección del primer partido de la oposición, presidido por Alberto Núñez Feijóo, la vicesecretaria de regeneración institucional de los populares, Cuca Gamarra, aseguró de manera tajante que "esa foto del sobre con el puño [el que figura en el logotipo socialista] no es un bulo de la fachosfera, ni una inventada", espetó la antigua número dos de Génova, aludiendo inequívocamente a expresiones empleadas por Pedro Sánchez para defenderse del escándalo.

Gamarra reclamó una comparecencia urgente del presidente del Gobierno para que "explique lo que sabe", de lo que los populares consideran ya una "caja B" en el PSOE, mientras que los socialistas siguen negando que pueda hablarse de financiación iregular del partido, una tesis que consideran incluso reforzada tras el informe de la unidad de élite de la Benemérita. Preguntada por el formato de esa comparecencia, y sobre si los populares aprovecharían su mayoría absoluta en el Senado para llevar a Sánchez a la comisión de investigación que tiene lugar en la Cámara alta, Gamarra rebajó notablemente las expectativas, e incluso dijo que podría tratarse de una simple rueda de prensa en La Moncloa, o incluso en la propia Ferraz. La vicesecretaria popular recordó que fue allí donde Sánchez habló por primera vez el pasado 12 de junio, tras el demoledor informe de la UCO que le obligó a cesar a su hasta entonces secretario de Organización, Santos Cerdán, hoy en prisión preventiva en la cárcel madrileña de Soto del Real.

Noticia en elaboración.