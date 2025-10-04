La UCO desmonta la estrategia del PSOE de Cerdán: una empleada mantuvo ante el juez que Ábalos no recibía sobres

En marzo de 2023, una empleada del PSOE tuvo que acudir ante el juez de Instrucción número 52 de Madrid, Jesús de Jesús, para declarar como testigo en una querella que José Luis Ábalos había presentado contra un medio digital, por unas informaciones relacionadas con los motivos por los que había tenido que abandonar el Gobierno dos años antes (julio de 2021). La trabajadora afirmó que las liquidaciones que el partido realizaba para compensar gastos a quien también fue secretario de Organización se realizaban por trasferencia bancaria, algo que no se compadece con los mensajes que esta misma mujer intercambiaba con el asesor del exministro y su esposa.

Esta declaración cobra relevancia a la luz de los resultados del último informe realizado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre el patrimonio del ex responsable de Transportes y hoy diputado a petición del juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, que le investiga en el marco del caso Koldo. El análisis concluye que el PSOE entregó entre los años 2017 y 2021 en efectivo 19.638 euros al ex secretario de Organización del partido José Luis Ábalos, mientras que Koldo García habría recibido otros 12.744 euros, parte de los cuales se entregaron en efectivo mediante sobres recogidos en la sede del partido en Madrid.

En dicho informe, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, y que analiza los mensajes entre esa misma empleada, de nombre Celia, y el que fuera asesor ministerial Koldo García y su esposa, revela la existencia de un trasiego de sobres con efectivo con el que presuntamente se realizaban dichas liquidaciones, hasta el punto que la trabajadora llegó a comentar en una ocasión que no le gustaba "tener tanto dinero en el cajón".

La diferencia entre lo que acreditan los mensajes intercambiados y lo dicho por esta empleada ante un juez, con obligación de decir verdad, es destacado por los agentes en su informe. "Al ser preguntada por la parte querellante sobre si "cuando los pagos se habían realizado y había que reintegrárselos al señor Ábalos, ¿Cómo se hacían?, ¿Por transferencia bancaria?", Celia contestó: "Sí", refleja el informe.

Mensaje de Patricia Uriz a Koldo García sobre el manejo de efectivo de Ábalos / EP

"Esta afirmación resulta relevante si se contrasta con los hechos anteriormente descritos, en los que se hace referencia a entregas de dinero en efectivo en beneficio de Ábalos y que no han sido documentadas por el partido", agrega la UCO en su análisis, que ya está en manos del juez del Supremo.

También declaró Cerdán

La grabación de esta declaración en sede judicial de Celia fue localizada por los agentes en un portátil intervenido en el domicilio de Koldo en febrero de 2024. Se da la circunstancia de que a dicho juicio también fue llamado a declarar el propio Santos Cerdán, que había sustituido ya a Ábalos como número tres de la formación política.

Lucía Feijoo Viera

Este diario informó en su día del contenido de dicha comparecencia, en la que el hoy también investigado -- que cumple prisión preventiva-- fue preguntado si había sido él quien puso en contacto a Koldo con el ministro, a lo que el entonces ya secretario de Organización del PSOE contestó afirmativamente: "A García Izaguirre lo conozco yo de Navarra, sí".

Extracto del sumario en el que aparecen José Luis Ábalos y Koldo García Izaguirre. / EPE / GC

Entre otros, el informe detalla la intervención de esta trabajadora para la entrega en favor de Ábalos de 1.022 euros en septiembre de 2018. Celia informó a Koldo de que una compañera que la sustituía en ocasiones tenía en su poder la citada cantidad correspondiente a una factura que Koldo había presentado: "La tiene en el cajón para cuando os paséis", le dijo, lo que para los agentes "sugiere que el dinero se encontraba preparado en metálico para su recogida".

No le dio "el money"

También preguntó al asesor municipal si tenía previsto acudir a "Ferraz" -calle madrileña en la que se encuentra la sede del partido socialista, ya que quedaba pendiente entregar el importe correspondiente a un hotel en Valencia. Más tarde, la empleada indicó a Koldo que "el jefe" -en referencia a Ábalos según la Guardia Civil- había abandonado la sede "sin que le diera el money", proponiendo al asesor que se lo llevara él.

En ese momento, la empleada llegó a asegurar que no le gustaba tener tanto dinero en el cajón", una expresión que según la UCO "refuerza la entrega de dinero en efectivo". Al día siguiente, la mujer de Koldo señaló a su marido: "Voy para Ferraz a recoger el sobre en coche y luego me llevan a casa".

La operativa se mantenía en junio de 2019, cuando Patricia Uriz informó señaló a su marido: "Cariño me llamó ayer Celia que podía ir a buscar tu dinero y según me dijo el de Jose. He mandado un motorista". Con todos estos indicios, la UCO apunta a la "existencia de una fuente de ingresos no declarados y que no se trataría de un hecho aislado".

Koldo vuelve a pedir sus dispositivos

Por su parte, la defensa de Koldo García, que ejerce la letrada Leticia de la Hoz, ha vuelto a pedir al instructor del Tribunal Supremo que le devuelva los dispositivos incautados a su cliente. Aduce la existencia de "la cadena de evidencia y la consiguiente denegación de acceso a prueba de descargo", que genera a una indefensión "frente a las miles de afirmaciones del informe de la UCO".

Esta situación, según la letrada, "se agrava por el plazo excesivo e indebido transcurrido desde la intervención del terminal telefónico", efectuada el 20 de febrero de 2024, lo que a su juicio constituye una flagrante vulneración del derecho fundamental de defensa y del derecho a un proceso con todas las garantías.