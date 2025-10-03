El PSOE aprovecha la salida del PP contra el aborto para reconciliarse con el voto femenino cuando más lo necesita

El PSOE emplea desde hace años una máxima para describir parte de sus relaciones con el partido que ahora lidera Alberto Núñez Feijóo. “A veces, cuando peor estamos y más lo necesitamos, el PP acude en nuestra ayuda”, señala. La máxima ha vuelto a aplicarse en los últimos días.

Los socialistas arrastran desde hace meses graves problemas con el voto femenino, un sector del electorado en el que suelen sacar ventaja a los conservadores. Primero, por las vergonzosas conversaciones entre José Luis Ábalos, exministro de Transportes y exsecretario de Organización del partido, y Koldo García, su mano derecha y hombre para todo, en las que se reparten mujeres en situación de prostitución. Y después, debido a los fallos de las pulseras antimaltratadores, un fiasco sobre el que el Ministerio de Igualdad negó en un principio tener información y después no tuvo más remedio que admitir que lo conocía desde hace un año.

Es en este escenario, que numerosos dirigentes del PSOE analizan con enorme preocupación a las puertas de un nuevo ciclo electoral, donde aparece el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, que el pasado martes, amparado por la dirección nacional de su partido, dio el visto bueno a una iniciativa de Vox para informar a las mujeres que quieran interrumpir voluntariamente su embarazo de un presunto síndrome posaborto no avalado por la ciencia.

Los socialistas han sabido aprovechar el nuevo giro del PP dentro de su estrategia de competir con la ultraderecha en su propio terreno de juego, ya sea en inmigración o en derechos reproductivos. “Nos ha venido muy bien”, reconoce un alto cargo del partido. “El Gobierno garantizará el derecho al aborto frente al sectarismo ideológico del PP y Vox”, dijo el jueves el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. “Es extremadamente grave”, añadió la portavoz del PSOE, Montse Mínguez.

Ante la tormenta que había causado, Almeida dio marcha atrás, dejando claro que no aplicará la medida impulsada por la formación de Santiago Abascal y admitiendo que el supuesto síndrome “no es una categoría científica reconocida”. Pero los socialistas mantienen la presión sobre el PP. Este viernes, el Ejecutivo ha anunciado que propondrá incluir el derecho al aborto en la Constitución, como ya hizo Francia el año pasado, y que también buscará cambiar la ley para impedir que las mujeres que quieren interrumpir su embarazo reciban “información falsa”.

Los precedentes

La propuesta de modificación de la Carta Magna no es nueva. El PSOE ya la incluyó en las resoluciones de su último congreso, celebrado en Sevilla a finales de 2024. Meses antes, en marzo del pasado año, los socialistas la descartaron cuando fue defendida por Sumar, socio minoritario de la coalición. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, dijo entonces que no se daban las “condiciones” para aprobar esta medida, ya que los cambios en la ley fundamental necesitan “consensos amplísimos”. En este caso, tres quintas partes del Congreso, algo imposible de conseguir sin el voto a favor del PP.

Ese “consenso amplísimo” sigue sin existir. Nada hace prever que Feijóo vaya a dar su respaldo a una iniciativa dirigida precisamente a provocar su desgaste. Pero ahora el contexto es otro.