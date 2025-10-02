Caso Koldo
La UCO pide acceder a las cuentas de la expresidenta de Adif y el exdirector de Carreteras para ver si cobraron por obras
Ambos están imputados en el parte del caso Koldo que se sigue investigando en la Audiencia Nacional tras conocerse los audios del exasesor del exministro Ábalos
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno que le autorice el acceso a las cuentas, datos fiscales y productos financieros con los que cuenten la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera y el exdirector general de Carreteras Javier Herrero para determinar si, como parece desprenderse de los audios del caso Koldo, ambos participaron en la presunta manipulación de las adjudicaciones de obra investigada y, por tanto, pudieron recibir alguna contraprestación.
La petición de los investigadores adscritos a la Fiscalía Anticorrupción obedece al encargo recibido a partir del informe elaborado en relación con la presunta participación del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán en la trama que se conoció el pasado mes de junio y que supuso el ingreso en prisión del expolítico navarro.
En el citado informe se recogió que "adicionalmente, Santos Cerdán parecía preocupado por la posibilidad de que terminasen desprendiéndose de Javier Herrero puesto que podría 'contar lo que hay', a lo que Koldo García preguntó si 'a ellos les queda claro lo que le prometieron', de lo que se desprende" que el entonces director de Carreteras "tenía información que pudiera resultar comprometedora" para ambos y que "unos terceros le habrían realizado una promesa en compensación por el hecho de ejercer la presión para la consecución de la obra del Puente del Centenario", de Sevilla, que es una de las adjudicaciones bajo sospecha.
Suscríbete para seguir leyendo
- Los vecinos del barrio de La Rambla volverán a manifestarse por un acceso seguro desde la TF-5
- El Ayuntamiento de La Laguna, obligado a dar marcha atrás al contrato de alumbrado público
- La guardia civil disparó al verse acorralada y atacada por un joven en La Gomera
- El Gobierno de Canarias propone que solo se pueda visitar el Teide en guagua entre las 9:00 y las 13:30 horas
- Buscan al autor del apuñalamiento de un joven en Tenerife
- Subir al Teide tendrá un coste en 2026: tarifas, exenciones y nueva ecotasa en el Parque Nacional
- Eliminación de aparcamientos en Santa Cruz de Tenerife durante cuatro días por Plenilunio
- Santa Cruz de Tenerife aprueba el proyecto que garantizará el suministro de agua