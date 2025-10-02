Cumbre del PPE
Feijóo apuesta por invertir más en defensa y avisa de que Sánchez provoca "un aislamiento internacional progresivo" de España
El líder de los populares reivindica su modelo contra la inmigración ilegal ante varios secretarios del PP europeo reunidos en Barcelona
Gisela Boada
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido este jueves más gasto en defensa para hacer frente a los "retos y desafíos" de Europa. "Estamos obligados a invertir más en defensa", ha dicho el líder de la oposición en una intervención previa a iniciarse un encuentro con los secretarios internacionales del Partido Popular Europeo (PPE) en el Hotel Eurostars Grand Marina, en Barcelona. En una sala llena de los 'número dos' del PPE en los países miembros de la UE y acompañado por la secretaria general del PPE, Dolors Montserrat, ha asegurado que el actual Gobierno de Pedro Sánchez lleva al país a un "aislamiento internacional progresivo".
La cita inicialmente se programó como una cumbre del PPE de "alto nivel" con los máximos dirigentes del partido, entre ellos Manfred Weber, presidente del PPE y el primer ministro polaco, Donald Tusk, pero ningún líder popular ha podido acudir finalmente por "problemas de agenda".
Suscríbete para seguir leyendo
- Los vecinos del barrio de La Rambla volverán a manifestarse por un acceso seguro desde la TF-5
- El Ayuntamiento de La Laguna, obligado a dar marcha atrás al contrato de alumbrado público
- La guardia civil disparó al verse acorralada y atacada por un joven en La Gomera
- El Gobierno de Canarias propone que solo se pueda visitar el Teide en guagua entre las 9:00 y las 13:30 horas
- Buscan al autor del apuñalamiento de un joven en Tenerife
- Subir al Teide tendrá un coste en 2026: tarifas, exenciones y nueva ecotasa en el Parque Nacional
- Eliminación de aparcamientos en Santa Cruz de Tenerife durante cuatro días por Plenilunio
- Santa Cruz de Tenerife aprueba el proyecto que garantizará el suministro de agua