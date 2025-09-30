Pleno
La sesión de control al Gobierno en el Senado, en directo
El Ejecutivo responderá a preguntas de la oposición sobre su gestión, la financiación autonómica, la violencia machista, o los fallos en las pulseras
Redacción
El Gobierno responde este martes en la sesión de control al Ejecutivo en el Senado a preguntas de la oposición sobre su gestión, la financiación autonómica, la violencia machista, o los fallos en las pulseras que protegen a las víctimas de violencia de género.
