Choque entre el Ministerio de Igualdad y el Ayuntamiento de Zaragoza por el cambio de nombre de los Puntos Violeta en Pilares

Zaragoza contará durante las próximas Fiestas del Pilar con ocho Espacios Seguros, puntos de atención a víctimas de "todo tipo de violencias". Estas carpas sustituirán a lo que hasta ahora se denominaban Puntos Violetas, lugares en los que específicamente se atendía por profesionales cualificadas a las mujeres víctimas de agresiones sexuales y sexistas. Esta "evolución", como la ha llamado la concejala de Igualda de Zaragoza, Marián Orós, esconde según la izquierda una nueva cesión a Vox para "enmascarar" la violencia de género. La polémica ha provocado la reacción incluso del Gobierno de España.

Y es que este martes la ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha lamentado desde la sala de prensa de La Moncloa "la deriva del PP hacia posiciones cada vez más reaccionarias" en respuesta, precisamente, a la "eliminación" de los Puntos Violeta durante las Fiestas del Pilar, algo que ya se hizo en el festival Vive Latino, cuando se utilizó por primera vez el término Espacio Seguro.

En esta misma línea, Redondo ha llamado "a la centralidad" del PP, y ha dicho que los "retrocesos" vienen "impuestos" por el "miedo" de los de Feijóo a que "le coma la tostada" Vox. "La sociedad no quiere violencia machista. La sociedad lucha contra la violencia de género. La sociedad está exigiendo a los políticos que sigamos avanzando en igualdad y frente a la violencia", ha argumentado.

"Las cosas por su nombre"

Previamente, la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Zaragoza, Lola Ranera, había criticado ya este cambio de denominación apuntando hacia el mismo lugar: la ultraderecha. "Llame de una vez las cosas por su nombre y deje de blanquear a Vox a la hora de hablar de violencia de género", ha pedido la concejala del PSOE a la alcaldesa de Zaragoza.

"Chueca ha decidido este año eliminar los puntos violeta. Parece que para ella, ya no es necesario visibilizar a la mujer por el hecho de ser mujer, es decir, no se cree la violencia de género", ha criticado Ranera. Para la portavoz socialista, "esos malditos cuatros votos (los de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza) están consiguiendo que demos pasos atrás en la erradicación de esta lacra social. No lo podemos permitir. El adebe seguir haciendo declaraciones institucionales a favor de la mujer y en contra de la violencia de género", ha sentenciado.

Orós pide la dimisión de la ministra

Sus palabras y las de la ministra han encontrado una contundente respuesta en las palabras de la concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Zaragoza, Marián Orós. "Lecciones de igualdad a este ayuntamiento las justas. "El PSOE es lo peor que le ha podido ocurrir a las mujeres víctimas de violencias machistas. Lo peor", ha enfatizado Orós para recordar la "infame" ley del 'Solo sí es sí', sobre la que se les avisó de que podría tener consecuencias y ha supuesto que 1.200 agresores hayan visto reducidas sus condenas o han salido a la calle.

Sobre la polémica sobre el cambio de denominación de los Puntos Violeta, Sobre los ocho espacios seguros que se habilitarán en las fiestas del Pilar ha indicado que "son una evolución" de los puntos violeta para atender agresiones sexuales y sexistas que se haya podido cometer contra cualquier persona, no solo contra las mujeres. Además, se informa y previene del consumo de alcohol y drogas por parte de profesionales.

El espacio seguro, ha recalcado Orós, es un "avance y algo muy positivo" porque "informa, ayuda y conciencia" y en segundo lugar porque si hay algún tipo de agresión, "a esas mujeres o a esos hombres que también pueden sufrir una agresión sexual", se les va a acompañar en todo el proceso para que denuncien si quieran denunciar, tengan atención psicológica si la necesitan, o cualquier cosa que sea necesaria, porque estos espacios seguros, además, están gestionados por profesionales.

"A partir de ahí, fuegos de artificio, discursos vacíos, que nadie se cree. Si alguien cree que el punto violeta, por ser un punto y llamarse Violeta, es garantía de nada, es que realmente les importan bastante poco las situaciones de riesgo de violencia que puedan sufrir las mujeres, pero también los hombres, en un entorno festivo como pueden ser las fiestas del Pilar", ha remarcado.

Asimismo, Orós ha pedido la dimisión de la ministra de Igualdad por los problemas con el sistema de las pulseras telemáticas que protegen a las víctimas de violencia machista y le recordó a Redondo que en el último pleno fue reprobada por el consistorio zaragozano.