Los mensajes de Jésica Rodríguez y su jefa en Tragsatec: "Veo que sigues sin tener fichajes grabados. Algún problema?"

"Hola Jésica. Veo que sigues sin tener fichajes grabados. Algún problema?". Se trata del mensaje que Virginia Barbancho, superior en Tragsatec de la pareja del exministro Ábalos Jésica Rodríguez , mandó a su empleada un mes después de que ésta comenzara su contrato en esta empresa pública.

Se trata del último mensaje aportado por Barbancho en el volcado de su correo que ha tenido lugar este lunes en la Audiencia Nacional, que investiga la supuesta influencia del entonces ministro de Transportes en la contratación de Jésica Rodríguez y si esta podría haber estado cobrando sin trabajar. Los mensajes, que van del 12 de febrero de 2021 hasta finales de marzo, y revelan sus problemas para complementar las exigencias del trabajo y hasta contactar con ella.

En el primero de los mensajes, Virginia Barbancho si dirige a Jésica para contactar con ello, al no haber tenido éxito en sus intentos anteriores. "Hola Jessica. Soy Virginia, de Tragsatec. He intentado contactar contigo varias veces. Necesito concretar contigo algunos datos para tu contratación. Por favor, llámame antes de las 15.00 h o el lunes por la mañana. Un saludo".

Esta vez la expareja de Ábalos le responde con rapidez: "Lo sé, te devolví la llamada el otro día, pero no puedo atender llamadas personales en muchos momentos", mensaje en el que le insiste a la que supone que es supervisora. De hecho dejan la conversación para el lunes siguiente, el día 15, aunque en el contrato, según comentan la fecha de incorporación es "el día 1 según la nómina". Según informó Tragsatec al juzgado, Rodríguez cobró 9.500 euros por parte de la empresa pública entre mitad de febrero y el 1 de septiembre de 2021.