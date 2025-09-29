António Costa: "Aspiramos a que EEUU siga siendo un gran aliado, pero seguiremos defendiendo nuestro modelo"

El portugués António Costa, presidente del Consejo Europeo, ha recibido el Premio Fórum Europa a la cohesión social y al desarrollo económico y social, otorgado por Nueva Economía Fórum. La ceremonia se ha celebrado en el Teatro Real de Madrid y ha contado con la presencia de Felipe VI. Esta organización, que celebra este año los 25 años de su fundación, fomenta el debate con conferencias cada vez en la capital española. Costa ha recibido el premio como "expresión del reconocimiento de la sociedad española a su carrera política, su amistad hacia España, su firme compromiso con los valores fundacionales de la Unión Europea y —en el desempeño de la presidencia del Consejo Europeo— su destacada contribución a la construcción de una Europa más unida, social y democrática”.

El también exprimer ministro portugués ha defendido la necesidad de una Europa más unida, solidaria y con capacidad de actuar por sí misma en un mundo en transformación. Ha recordado cómo España y Portugal dejaron atrás décadas de dictaduras para emprender juntas el camino democrático y europeo, y ha subrayado que hoy la UE debe reforzar su autonomía estratégica sin renunciar a sus valores. “Aspiramos a que Estados Unidos siga siendo un gran aliado —ha advertido—, pero seguiremos defendiendo nuestro modelo, basado en la democracia, la igualdad y el multilateralismo”.

Costa ha apelado a una Europa capaz de responder a los retos de la guerra en Ucrania, la crisis climática y la competencia geopolítica global, y ha pedido más inversión en defensa, menos fronteras internas y una integración que no deje a nadie atrás. “La paz sin defensa es una ilusión”, ha resumido, reclamando una UE fuerte y protagonista en el nuevo orden mundial.

Costa ha destacado en Madrid el papel de España como motor de derechos, libertades y modernización en Europa. Ha recordado cómo, junto a Portugal, el país emprendió hace medio siglo la transición democrática y cómo desde entonces ha estado “siempre en primera línea” de los grandes avances europeos. “España ha sido vanguardia, referencia en derechos, ejemplo en libertades y pionera en la lucha por la igualdad”, ha afirmado.

Políticas de cohesión

Ha subrayado además que ideas clave que hoy definen a la Unión Europea nacieron con impulso español, como el concepto de ciudadanía europea, la política de cohesión que reduce desigualdades entre territorios o el programa Erasmus, que ha cambiado la vida de generaciones de jóvenes. Para Costa, la democracia española, su proyección hacia Latinoamérica, África y el Mediterráneo y su apuesta por la integración europea son un ejemplo de ambición y dinamismo para toda la UE.