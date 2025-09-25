Sarkozy, culpable de asociación de malhechores por la financiación libia de su campaña de 2007

El ex presidente francés Nicolas Sarkozy fue declarado culpable este jueves de varios de los delitos por los que estaba acusado en relación con la financiación libia de su campaña de 2007, en particular por asociación de malhechores.

Sarkozy fue sin embargo absuelto de malversación de fondos públicos y de haber incumplido el código electoral, cargos por los que también estaba encausado. El tribunal va a indicar en los próximos minutos la pena que impone al que fue inquilino del Elíseo entre 2007 y 2012.