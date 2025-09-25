Nuevos encargos del juez Peinado a la UCO: pide analizar ahora los correos entre la asistente de Begoña Gómez y la Complutense y el contrato con Deloitte

Tan solo un día después de propiciar que la esposa del presidente del Gobierno pueda acabar siendo juzgada de malversación de caudales públicos ante un jurado popular, el juez Juan Carlos Peinado ha firmado dos diligencias en las que realiza nuevos encargos a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil sobre este asunto.

Pide ahora un análisis de los correos que le han sido remitidos por el exvicerrector de la Universidad Complutense Juan Carlos Doadrio que tienen como remitente o destinataria a Cristina Álvarez, su asistente en Moncloa, así como del contrato con Deloitte para el desarrollo del software de su cátedra en este centro universitario.

La petición se realiza aunque el titular del Juzgado de Instrucción número 41 ya citaba a los correos del responsable de Relaciones Institucionales de la Complutense, recibidos la pasada semana en el juzgado, como uno de los indicios que le había permitido alcanzar "el requisito de la verosimilitud de los hechos" con respecto a la acusación contra Begoña Gómez.

Existen "indicios racionales, fundados y sólidos de la comisión de hechos delictivos", añadía en la resolución que pone en marcha el procedimiento de la ley del jurado. La UCO tiene pendiente analizar también siete años de correos de la propia Gómez, que fueron requeridos por el juez a Moncloa, una decisión que ha sido recurrida por la Fiscalía.

En la providencia en la que realiza este encargo, a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, Peinado agrega que la Guardia Civil debe adjuntar a su informe "los archivos de los correos que guardan relación con la causa, para su entrega a las partes una vez eliminados los que tengan contenido personal que deba ser protegido para garantizar el derecho a la imagen de las partes". No obstante, lo abogados de la acusación popular y de las defensas los podrán consultar en el juzgado.

Más documentación Complutense

Igualmente, el juez solicita otros informes a los agentes respecto a la documentación aportada por la univesidad sobre el convenio de creación de la cátedra de Transformación Social Competitiva que coodirigía la mujer de Pedro Sánchez "y adendas al mismo".

El análisis debe extenderse también a un escrito de este centro académico en el que se informaba el requerimiento realizado a la sociedad Deloitte Consulting con el fin de "conocer todos los detalles relacionados con el resultado del contrato adjudicado consecuencia del proceso abierto simplificado" para la creación del software para la cátedra, que se firmó el 14 de noviembre de 2023. La valoración de la Guardia Civil debe alcanzar también a la respuesta que dio la tecnológica al respecto.

Peinado suma a los documentos ahora remitidos a la UCO la ampliación de querella presentada por Hazte Oír en relación con el programa informático de la cátedra y los documentos que esta acusación adjuntó en su día a su escrito.