CASO FISCAL GENERAL
La jueza que archivó el caso Tsunami a Puigdemont redactará la sentencia del fiscal general
Susana Polo, de sensibilidad progresista, será la ponente de la resolución que dictará el tribunal que juzgará a García Ortiz por la revelación de secretos de González Amador
La magistrada del Tribunal Supremo Susana Polo será la encargada de redactar la sentencia que determinará si el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, cometió o no un delito de revelación de secretos por la filtración de datos de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en concreto el correo electrónico en el que asumía haber cometido dos delitos fiscales.
Susana Polo, afiliada a la progresista Jueces y Juezas para la Democracia, fue la magistrada encargada de archivar el caso Tsunami Democràtic en el que se imputaba un delito de terrorismo al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, después de que el entonces juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón hubiera prorrogado la instrucción de la que procedía el procedimiento un día después de que venciera el plazo.
Polo es una de los siete magistrados que forman el tribunal, adelantado por EL PERIÓDICO, que juzgará a García Ortiz previsiblemente el próximo mes de noviembre. Se trata de Andrés Martínez Arrieta, como presidente, y los magistrados Manuel Marchena, Antonio del Moral, Juan Ramón Berdugo, Carmen Lamela y Ana Ferrer.
