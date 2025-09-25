Igualdad
La delegada contra la Violencia de Género comparece en el Congreso por las pulseras
La comparecencia se produce poco después de que el pleno de la Cámara Baja reprobase ayer y pidiese el cese de la ministra de Igualdad, Ana Redondo
EFE
La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, comparece este jueves en el Congreso de los Diputados para dar explicaciones sobre las incidencias de las pulseras de control telemático de agresores machista.
La comparecencia se produce poco después de que el pleno de la Cámara Baja reprobase ayer y pidiese el cese de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, por este mismo asunto gracias a los votos de PP y Vox y la abstención de ERC, Junts, BNG y Coalición Canaria.
Martínez Perza comparece ante la Comisión de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género.
La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, dependiente del Ministerio de Igualdad, es el organismo del que depende el servicio Cometa de dispositivos de control telemático de agresores con orden de alejamiento.
- Defensa despliega 500 militares en Canarias para blindar la soberanía territorial
- Un popular centro comercial de Tenerife se convierte en una auténtica jungla jurásica
- La joya del modernismo canario: un espectacular palacete semiabandonado en Santa Cruz que lleva 5 años en venta
- La pastelería más antigua de Canarias está en este municipio de Tenerife: se fundó hace más de un siglo por un refugiado alemán durante la I Guerra Mundial
- Barcos nodrizas, matones y armas en la macrooperación contra el narcotráfico en Tenerife
- Demolición de una casa en ruinas en La Cuesta, en La Laguna, tras años de problemas y quejas vecinales
- Pierde una mochila con más de 22.500 euros de una herencia en el Intercambiador de Santa Cruz de Tenerife
- El mejor jamón, pero cortado a máquina: los bocadillos más míticos de Tenerife están aquí (y las colas más largas)