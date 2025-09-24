Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Gobierno no aclara si España irá al Mundial de Fútbol 2026 si acude Israel

Pilar Alegría ha cargado en la sesión de control al Ejecutivo contra el PP por "sembrar dudas" sobre la capacidad de España para organizar grandes competiciones internacionales sin responder a la pregunta

Pilar Alegría.

Pilar Alegría. / Ananda Manjón - Europa Press

EFE

Madrid

La ministra de Educación y Deportes, Pilar Alegría, no ha aclarado si España acudirá al Mundial de Fútbol de 2026 en el caso de que vaya Israel, como le ha preguntado específicamente el PP en el pleno del Congreso, y se ha limitado a confirmar que España albergará el Mundial de Fútbol de 2030.

Alegría, en la sesión de control al Ejecutivo, ha cargado contra el PP por "sembrar dudas" sobre la capacidad de España para organizar grandes competiciones internacionales sin responder a la pregunta concreta que le ha planteado el diputado popular Javier Merino.

Una pregunta formulada a raíz de que el portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, afirmara hace una semana que en su momento se valorará solicitar que la selección española no acuda al Mundial de Fútbol de 2026 si participa Israel, después de que RTVE acordara retirarse de Eurovisión en el caso de que participara este país.

Merino ha planteado a la ministra si el Gobierno está dispuesto a seguir boicoteando pruebas deportivas "a través de acuerdos de colaboración con la kale borroka", refiriéndose a las protestas propalestinas que obligaron a suspender la última etapa de la Vuelta Ciclista.

Y ha exigido a la ministra una "desautorización clara y expresa" de Patxi López porque, de no hacerlo, "será cobardía o complicidad", ha asegurado el diputado.

La responsable de Deportes ha insistido en que al PP lo que le gustaría ver en las portadas de todos los periódicos deportivos es que se cancelan todas las competiciones internacionales, pero no va a ser así, asegurando que España va a acoger el Mundial de 2030, la Ryder Cup de golf en 2031 y el Mundial de balonmano femenino en 2029.

Sí puede pasar, ha dicho, que "por fin" las federaciones internacionales y el Comité Internacional adopten para los equipos israelíes la misma decisión que tomaron con los equipos rusos en 2022, tras la invasión de Ucrania, una decisión "que comparte y defiende el Gobierno".

Alegría ha solicitado al PP que si no hacen otra cosa al menos "no pisoteen la marca española", aunque ha asegurado esperar poco de un partido que llegó a decir que cayera España que ya la levantarían ellos: "puestos a levantar, céntrense en levantar el liderazgo de Feijóo que está bien hundido".

