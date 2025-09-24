El Congreso reprueba a la ministra de Igualdad por los fallos en las pulseras antimaltratos con la abstención de ERC, Junts y CC

El Congreso ha reprobado a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, por el fallo en el funcionamiento de las pulseras antimaltrato y en la migración de los datos entre dos empresas adjudicatarias en 2024. La Cámara Baja, con la absteción de ERC, Junts, Coalición Canaria y BNG, ha apoyado una moción del PP en la que pedían la reprobación de la ministra por "su negligente gestión al frente del ministerio". Además, el texto, el cual no es vinculante, reclama al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que cese "inmediatamente" a Redondo por los "graves fallos" en el sistema Cometa encargado de las pulseras antimaltrato.

En un día en el que la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, y el ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, han evitado salir en defensa de Redondo y su gestión de la crisis con las pulseras antimaltrato, cuatro socios del Ejecutivo se han abstenido ante la iniciativa del PP, facilitando la reprobración de la ministra, la sexta integrante del Consejo de Ministros que ha sido censurada por la Cámara Baja en la actual legislatura.

"El Congreso de los Diputados exige al prsidente del Gobierno el cese inmediato de la ministra de Igualdad por los graves fallos en el sistema Cometa encargado de las pulseras antimaltrato, que han provocado un número elevado de sobreseimientos y absoluciones de agresores y demanda de forma ugente información sobre las circunstancias en que se ha producido y de las medidas adoptadas para solventar cuanto antes los graves perjuicios causados a las víctimas afectadas", reza la iniciativa impulsada del PP y que ha salido adelante gracias a la absteción de varios socios del Ejecutivo.

A primera hora de la mañana, en la sesión de control al Gobierno, Montero y Bolaños han esquivado el asunto de las pulseras. La vicepresidenta primera se ha limitado a asegurar que "las mujeres han estado protegidas en todo momento". Más allá de eso, ambos dirigentes se han dedicado a arremeter contra el PP por sus pactos con el "negacionismo" de la violencia machista de Vox. Ha sido la propia Redondo la que ha tenido que defenderse esgrimiendo que "ninguna mujer que portara pulsera haya sido asesinada".