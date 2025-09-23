Sumar y los socios de Gobierno exigen "explicaciones" a Redondo por el fiasco de las pulseras mientras Podemos niega fallos

El escándalo por los fallos en el nuevo sistema de pulseras antimaltrato remueve a los socios de Gobierno, que exigen "explicaciones" a la ministra de Igualdad, Ana Redondo. Mientras desde Sumar le invitan a comparecer en el Congreso, la posición es radicalmente contraria a Podemos, donde niegan la existencia de errores en los dispositivos, licitados por Irene Montero durante su etapa al frente de Igualdad, y aseguran que es un "bulo", pese a que las quejas y advertencias proceden de distintos juzgados y fueron recogidas tanto por el CGPJ como por la Fiscalía General del Estado.

En las filas del socio minoritario de coalición, Sumar, existe cierto malestar por este episodio. En privado admiten que es un "asunto feo" y ven necesarias más explicaciones por parte de la ministra. Son conscientes de lo relevante de este asunto en su electorado, de corte feminista, y hay voces en el grupo parlamentario que piden endurecer su discurso en torno a esta polémica para desmarcarse de la gestión del ministerio socialista.

Fuentes del grupo parlamentario de Sumar aseguraban que ya se habían "pedido explicaciones" a nivel interno en el Gobierno, y llamaban a que Redondo compareciera en el Congreso para ofrecer más datos sobre las víctimas de violencia de género que se hubieran visto afectadas por estos fallos.

Después de que este lunes Yolanda Díaz pidiera una "pequeña investigación" sobre el asunto, este martes el ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, quiso ser más contundente y en declaraciones en el Congreso pidió investigar "a fondo" lo sucedido, al considerar que esto "no puede volver a ocurrir", además de reclamar compensaciones para las afectadas.

Más dura aún se mostró la portavoz de los Comuns, Aina Vidal, que aseguró que el episodio es "grave" y hay que conocer "todo lo que ha ocurrido" para poder dirimir responsabilidades. Apuntó además que el próximo jueves habrá una comparecencia en el Congreso de la delegada del Gobierno en materia de violencia de género, y llamó a que Redondo compareciera a petición propia, asegurando que este podría ser “un buen espacio para que la ministra diera explicaciones”.

Solicitud de comparecencia

Desde el BNG han presentado una solicitud para que comparezca la ministra de Igualdad en el Senado, donde previsiblemente tenga que dar explicaciones ante la mayoría absoluta de la oposición. En el Congreso, su portavoz, Néstor Rego, ha reclamado que se asuman responsabilidades políticas y que se den más explicaciones sobre los mecanismos y medidas de protección a las mujeres que han implementado. Ha destacado también que su partido lleva mucho tiempo denunciando la situación.

La diputada de Compromís en el grupo mixto, Águeda Micó, también pidió al Gobierno "más transparencia" para saber qué ha pasado y valorar si existe una responsabilidad "más o menos grave" del Ejecutivo; mientras, desde EH Bildu su portavoz Mertxe Aizpurua también llamó a una "investigación lo más clara y profunda posible para saber bien a cuántas mujeres ha afectado lo sucedido".

Estas peticiones de explicaciones a Igualdad contrastan con las de Podemos, habitualmente en una línea de oposición frontal al Gobierno, que en esta ocasión ha priorizado su defensa de la gestión al frente del Ministerio de Irene Montero, su candidata para las próximas generales. Así, la secretaria general del partido, Ione Belarra, ha negado directamente la existencia de errores en los dispositivos y ha asegurado que son "bulos" y que hay "una campaña de desinformación de la derecha política, mediática y judicial".

La diputada aseguró que Montero renovó las pulseras porque no se renovaban desde 2013 y eran unos "auténticos zapatófonos". Una defensa férrea en línea con la que ha venido haciendo el actual Minsiterio de Igualdad.