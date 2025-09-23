Sumar intenta neutralizar su fractura en el Congreso ante el acuerdo de PSOE y Junts para el traspaso de inmigración

El último acuerdo de PSOE y Junts para el traspaso de las competencias migratorias tensa aún más las filas de Sumar. La coalición de Yolanda Díaz ha defendido a nivel oficial una postura favorable a esta iniciativa, que se debate y vota este martes en el Congreso. Pero lo cierto es que ya han aflorado las grietas ante una propuesta que deja en manos de Cataluña un aspecto tan sensible en la izquierda como es la migración. De momento, el diputado de Compromís Alberto Ibáñez ha avanzado que no lo apoyará mientras los cinco diputados de Izquierda Unida dejan en el aire su voto. Una situación que el núcleo duro de Díaz trata de revertir, con negociaciones y conversaciones en las últimas horas para intentar reconducir las desavenencias y lograr a una posición unitaria.

El resultado de la votación, con toda probabilidad, dejará constancia de las diferencias en el grupo parlamentario de Sumar, que desde hace meses difícilmente garantiza el voto único ante las tensiones existentes por las reivindicaciones de los partidos territoriales. En las últimas horas se están produciendo conversaciones sobre este asunto y fuentes parlamentarias apuntan a que las negociaciones sobre este tema serán este martes, cuando también se reúne la dirección del grupo de Sumar. Fuentes próximas a Yolanda Díaz aseguraban estar trabajando con el "objetivo de que haya un voto unitario" en el grupo parlamentaria, aunque admitían la existencia de dudas en Izquierda Unida. Unas dudas que, defendían, se estaban solventando a nivel interno.

La propia Yolanda Díaz llamó a filas este lunes en su intervención de apertura de curso ante su grupo en el Congreso de los Diputados, donde pidió el apoyo a la norma. "Este es un grupo plurinacional y tenemos que entender mejor que nadie la descentralizacion", dijo, reclamando que "cuanto más cerca está la competencia, mejor podemos gestionar". Argumentó también que "no porque esté en manos estatales la política es mejor", en una defensa del traspaso de competencias pactado entre PSOE y Junts, por el que el partido de Carles Puigdemont busca testear al Gobierno. El mismo partido que la semana pasada tumbó la reducción de la jornada laboral, la medida estrella de Yolanda Díaz.

Entre los argumento que emplean en Sumar para tratar de llamar al 'sí' de Izquierda Unida es que se trata sólo de una admisión a trámite, pudiendo después introducir enmiendas en el recorrido parlamentario. Pero lo cierto es que en Sumar también se preparan para el escenario de la fractura: en caso de que las posiciones sean irreconciliables, se tratarán de minimizar las desavencias y se tratará como un disenso pactado, o una fórmula de libertad de voto.

A esto se añade el que Podemos ya ha anunciado que sus cuatro diputados se opondrán a la propuesta pactada por el partido de Carles Puigdemont con el PSOE, condenando la propuesta al fracaso en su primer trámite parlamentario. El argumento de los morados es que es una iniciativa "abiertamente racista". El hecho de que vaya a caer quita presión a los partidos de Sumar a la hora de tener que respaldarla para que salga adelante y plantea la posibilidad de marcar posición propia en un tema especialmente sensible para la izquierda como es la migración. En el caso de IU, también hace disputar el espacio más escorado a Podemos y a marcar distancias con Yolanda Díaz, más partidaria de no desafiar al ala socialista del Gobierno.

En el caso de Ibáñez, diputado de Compromís en Sumar, fue claro desde el primer momento y ya en marzo mostró su rechazo a la proposición de ley al considerar que compra "la agenda de la extrema derecha". Anunciaba así su oposición por la imposibilidad de modificar la "intención" de Junts con esta medida, que es reforzar a su juicio un discurso "racista" como el que expresó el partido posconvergente en el vídeo explicativo del acuerdo, donde se aseguraba que la mayoría de catalanes ceren que hay "demasiados" inmigrantes en Cataluña. A día de hoy, este diputado se mueve entre el 'no' y la abstención, mientras Águeda Micó, diputada en el Grupo Mixto, votará a favor de la admisión a trámite con la intención de introducir después enmiendas e incluir el cierre de los CIEs.

En Izquierda Unida también se produce un debate y una negociación en las últimas horas. En rueda de prensa este lunes, su portavoz Eva García Sempere, avanzó que no tenían el voto decidido. Está previsto que su portavoz parlamentario, Enrique Santiago, comparezca este martes para anunciarlo. Cuando se anunció el acuerdo entre PSOE y Junts y se dio a conocer el texto, Antonio Maíllo expresó sus "dudas legales, dudas técnicas y dudas ideológicas". El dirigente quiso marcar distancias acon el acuerdo, al considerar que sólo "vincula al PSOE y a Junts", y advirtió: "Si quieren hacerse con el apoyo mayoritario del Congreso para que salga adelante, tendrán que negociar".

Maíllo destacó que "hay elementos que tienen que ser modificados", aunque ha querido diferenciar su apoyo a la delegación de las competencias, que "nunca es negativa" porque a su juicio responde a las reivindicaciones de organizaciones sociales que trabajan con refugiados y migrantes, pero sí apuntó a que "el problema" es que sea "sólo singular para Cataluña", en lugar de "generalizada y en clave federal".

El líder de IU admitió que en el trámite parlamentario de la proposición de ley "hay que abordar muchos aspectos sobre los que hay dudas técnicas, dudas legales y dudas ideológicas". En este punto, criticó que se plantee la migración "sobre un marco siempre de control de fronteras, de autorizaciones en clave restrictivas", y no desde un punto de vista social, como reclama IU. Por entonces, IU mostró preocupación por la cesión del control de fronteras a los Mossos y la imposición de sanciones administrativas y advirtió de que “las políticas respecto a la gestión del derecho de asilo y refugiados son competencias exclusivas del Estado”.