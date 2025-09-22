Un juzgado abre nuevas diligencias por el rescate de Air Europa y se las remite al juez que investiga a Begoña Gómez

El titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Madrid, Hermenegildo Barrera, ha abierto diligencias previas en relación con la última querella presentada por Manos Limpias contra la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, el exCEO de Globalia Javier Hidalgo, el vicepresidente de la SEPI, Bartolomé Lora, el comisionista Víctor de Aldama y el exasesor Koldo García por el rescate de la compañía aérea Air Europa, al apreciar que "los hechos que resultan de las anteriores actuaciones hacen presumir la posible existencia de una infracción penal".

En su resolución de apenas página y media, el magistrado abre diligencias y se las remite al Juzgado de Instrucción número 41 del que es titular Juan Carlos Peinado en las que dice que ya se había acumulado una querella de Vox que se dirigía contra las mismas personas por delitos de prevaricación, tráfico de influencias y cohecho, cuyo "contenido es sustancialmente idéntico al de la que ha dado origen a la presente causa".

El magistrado señala que es "regla general" en las normas de reparto de los juzgados madrileños de Plaza de Castilla "inhibirse de su conocimiento en favor del juzgado que ya entiende de los mismos hechos", puesto que "cuando dos juzgados de una circunscripción estén conociendo de los mismos hechos, debe darse preferencia al que primero incoó la causa".