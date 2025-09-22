Violencia machista
"Existe un número de víctimas que se sienten desprotegidas", avisaron los jueces de Granada en enero sobre las pulseras antimaltrato
Las actas las Comisiones Provinciales de Coordinación dan cuenta de las incidencias que el Consejo del Poder Judicial trasladó a Igualdad
El acta elaborada por la Comisión Provincial de Coordinación sobre violencia de Género de los juzgados de Granada el pasado 19 de enero da cuenta de las incidencias que se ya se detectaban entonces en relación con el funcionamiento de las pulseras de control de agresores machistas.
"Se indica por la Guardia Civil que, debido a las disfunciones en el funcionamiento técnico del dispositivo Cometa y la gestión de las incidencias por parte del Centro de Control del mismo, existe un número de víctimas que se sienten desprotegidas, comunicando de manera reiterada y manifiesta el perjuicio que le está suponiendo la asignación de dicho dispositivo", reza el documento al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO.
Añadía quelas víctimas se estaban planteando incluso "renunciar a esa medida de protección" llegando alguna de ellas de hecho a entregar su dispositivo en sede judicial. Por su parte, Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) advirtió al Ministerio de Igualdad de esta situación.
Lo hizo a través de varios oficios en enero y febrero de este año que incluían deficiencias realizadas por jueces de Granada y Galicia, según ha recordado este lunes la presidenta del Observatorio, la vocal Esther Erice, a la delegada del gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza.
