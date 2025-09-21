Festa de la Rosa
Illa avisa de que la alternativa a Sánchez es un Gobierno del PP “colonizado” por Aznar: “Son lo mismo que Vox”
Gisela Boada
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha estrenado este domingo la Festa de la Rosa, celebrada en Gavà, con un mensaje de respaldo inequívoco a Pedro Sánchez, presente en el acto, a quien ha pedido que siga con su "liderazgo", pues solo así, ha declarado, hay "garantía" de progreso, convivencia y prosperidad en Cataluña, pero también en España. "Son momentos de cambios, estamos en un mundo complejo, por eso es importante tener las ideas claras, ser radical en los valores y moderado en las formas", ha espetado. Y ante este escenario, en constante cambio ha puesto por delante el "progresismo" de los socialistas, que ven el "cambio" como una oportunidad, frente al "miedo" que tiene "secuestrado" a PP y Vox y que encarna la "ola reaccionaria" que busca "recortar derechos". "Son una cosa y la misma", ha añadido.
Por eso, ha pedido al presidente seguir con la misma acción de gobierno que lo llevó a la Moncloa, para seguir siendo la alternativa a los "recortes" en servicios públicos que, ha asegurado, desplegó el PP. Y en este punto se ha dirigido en especial al expresidente del Gobierno, José María Aznar: "Tus palabras y amenazas nos dan estímulo para seguir trabajando", ha deslizado, tras meses en los que el exlíder del PP ha acusado a Sánchez de valerse de "la violencia" como "último recurso" para seguir en el poder. "Lo que es terminal es el azanrismo: es terminal y perjudicial", ha zanjado.
Suscríbete para seguir leyendo
- El nuevo plan del Teide, la joya natural de Tenerife, veta el vehículo privado y solo permite entrar en guagua
- Especies invasoras en el Puerto de Santa Cruz de Tenerife: se implanta un servicio de vigilancia ambiental
- Teno Alto en Buenavista del Norte: cuando el aislamiento no pasa factura
- Hallan muerto al artista malagueño Gonzalo Fuentes en el río Támesis de Londres
- Reducen a un varón armado que causó terror en una guagua en Tenerife
- ¿Qué hacer este fin de semana en Tenerife? Listado de planes
- El calor y el horario, enemigos declarados del partido entre Tenerife y Ourense
- España subasta desde 150 euros vehículos de lujo incautados a los narcos: 'Los precios son casi de chatarra