Sara Fernández

Feijóo y Aznar acusan a Sánchez de valerse de "la violencia" como "último recurso" para seguir en el poder

El líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, y el expresidente del Gobierno, José María Aznar, clausuraron este viernes en Madrid el campus de FAES acusando a Pedro Sánchez de instrumentalizar en beneficio propio "la violencia", y de hacerlo, según dijo Feijóo, como "el último recurso de un incompetente".