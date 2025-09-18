Reclamación a Interior
Policías y Guardias civiles esgrimen la jurisprudencia del Supremo para exigir a Marlaska ser reconocidos como profesión de riesgo
La consideración les permitiría acceder a la jubilación anticipada y equipararse con otros cuerpos autonómicos y locales
Más de 22.000 familias de policías y guardias civiles reclamarán al Ministerio del Interior que se arbitren las medidas necesarias para que la Policía Nacional y la Guardia Civil accedan a la consideración de profesión de riesgo que ya disfrutan otros cuerpos judiciales autonómicos y locales.
Esgrimen la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que el pasado mes de mayo dictó una sentencia ordenando al Gobierno la elaboración de una disposición reglamentaria para la jubilación anticipada de miembros de la Policía encuadrados en el Régimen General de la Seguridad Social, es decir, los que ingresaron a partir de 2011.
La ofensiva, primero a nivel administrativo como después judicial, ya que ven bastante probable que el ministro Fernando Grande-Marlaska de la callada por respuesta, ha sido diseñada por despacho de abogados Duran&Durán, va más allá de lo señalado en dicha sentencia y pretende que la consideración de riesgo reclamada, y que permitiría entre otras cosas que los agentes accedan a la jubilación anticipada, se aplique a la totalidad de los miembros de ambos cuerpos de seguridad del Estado.
- El primer Pump Track de Santa Cruz de Tenerife: la obra sale a licitación por 1,7 millones
- No te lo esperas: la playa tranquila y de mar llana que más muertes acumula en Tenerife en la última década
- El Ayuntamiento de La Laguna se persona en el caso de la Montaña de Taco
- Falla el control fitosanitario en la plaga de filoxera de Tenerife
- Los otros dos miembros de la banda de Añaza acusados del asesinato de Alberto en Tenerife, trasladados a prisiones peninsulares
- El gofio, el sabor que cuenta la historia de Canarias
- Tres candidatos optan a presidir el Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife
- Santa Úrsula se siente ninguneada en la autopista del Norte