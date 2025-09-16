Anticorrupción desmonta los argumentos de Cerdán para pedir su libertad: "El aforamiento no implica mirar para otro lado"

La Fiscalía Anticorrupción no ve motivo alguno para modificar la situación de prisión en la que se encuentra el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán desde el pasado 30 de junio. Ninguno de los argumentos con los que trataba de presentarse como víctima de un intento de "influir en la acción del Gobierno" convencen al ministerio público que en un escrito pide al magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente que rechace todos ellos y mantenga al expolítico preso, porque no ha habido cambio alguno en la causa desde que ordenó su encarcelamiento.

El fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, tacha de "insostenible" la alegación de la defensa de Cerdán y le recuerda que "el aforamiento", que obliga a cursar un suplicatorio a la Cámara a la que perteneza el diputado o senador que se deba investigar, "no implica que se mire hacia otro lado si se tiene conocimiento de algún indicio delictivo que afecta a una persona aforada", puesto que deben hacerse las mínimas comprobaciones para determinar si se debe comenzar una investigación o descartarla.

"Para provocar el conocimiento por esta Sala de casos como el que nos ocupa, cuando en los hechos a investigar hubieran intervenido otras personas, además de la posible intervención del aforado, no basta con constatar la existencia de tal aforado, se hace necesario objetivar indicios de cierta consistencia o solidez en apoyo de su implicación en los hechos", explica el ministerio público, lo que justifica que el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ordenara el análisis de las comunicaciones intervenidas a uno de los principales imputados, Koldo García, exasesor del exministro José Luis Ábalos.