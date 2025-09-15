El juez Puente rechaza todas las diligencias solicitadas por la defensa de Santos Cerdán para tratar de anular el caso Koldo

Pese a las decenas de páginas con las que la defensa de Santos Cerdán trataba de acreditar la necesidad de investigar las propias pesquisas que constituyen el caso Koldo, ninguno de sus argumentos ha convencido al juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, que ha procedido a rechazar todas las diligencias solicitadas con las que pretendía anular las actuaciones. Entre ellas figuraban tomar declaración como testigo al jefe de delitos económicos en la Unidad Central Operativa (UCO) Antonio Balas, al que señalan porque consideran que mezcla distintas investigaciones abiertas, y al comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba, ya imputado en la causa en la Audiencia Nacional.

Junto a un escrito en el que Santos Cerdán pedía su puesta en libertad -sobre lo que el magistrado ha preferido no pronunciarse hasta consultar a la Fiscalía Anticorrupción y a las acusaciones personadas-, los abogados Jacobo Teijelo y Benet Salellas cuestionaban que el juez del caso Koldo hubiera decidido analizar las comunicaciones intervenidas a Koldo García, de las que proceden las acusaciones por las que Santos Cerdán ingresó en prisión el pasado 30 de junio.