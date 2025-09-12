Israel
Bolaños defiende garantizar el final de La Vuelta y el derecho a la protesta
Robles censura los actos violentos que comprometen la seguridad de La Vuelta
El Gobierno aboga por la expulsión de los equipos israelíes de competiciones deportivas como se hizo con Rusia
EFE
El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Felix Bolaños, defendió este viernes en Murcia que sean compatibles la celebración "con normalidad" de la vuelta ciclista a España y el "derecho a la protesta de personas que luchan por una causa justa".
Bolaños, que ha presidido la toma de posesión del secretario general de los socialistas murcianos, Francisco Lucas, como nuevo delegado del Gobierno en la Región de Murcia, ha insistido a preguntas de los periodistas en que el Ejecutivo pondrá todos los medios a su alcance para garantizar el desarrollo de la prueba ciclista, que finaliza este fin de semana, y el derecho de manifestación de los ciudadanos.
Por otra parte, preguntado por los comentarios del Gobierno israelí contra el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, al que acusó de lanzar una "flagrante amenaza genocida", Bolaños ha considerado "sorprendente" que el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, "acuse precisamente él a alguien de genocidio".
Recordó que el Ejecutivo español condenó firmemente en su día los ataques terroristas de Hamás del 7 de octubre de 2023 y pidió la liberación de los rehenes, y subrayó que España lidera la presión de la comunidad internacional en busca de una resolución del conflicto.
- Una decena de detenidos en una operación contra el narcotráfico y blanqueo de capitales en Tenerife
- Un barco con cocaína interceptado en alta mar: origen de la Operación Silbo en Tenerife
- La metamorfosis de Tabaiba: el núcleo costero estrena litoral con una intervención histórica
- Laura Pausini actuará por primera vez en Tenerife
- Bomberos y Policía buscan en un pozo de Valle de Guerra a David, desaparecido el martes
- La ‘Operación Silbo’ se inició con el alijo de 1.600 kilos de cocaína en alta mar
- Ni fútbol ni tenis: estos son los deportes a los que debes apuntar a tus hijos en la vuelta al cole según la IA
- El Cabildo se da diez años para resolver la movilidad en Tenerife