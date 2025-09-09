Amnistía
Comín se suma a la recusación de Puigdemont y el TC paraliza también el amparo del tercer procesado en rebeldía del 'procés'
Enrique Arnaldo ha considerado improcedente admitir a trámite la impugnación de Lluís Puig cuando las otras dos personas en su situación cuestionan su imparcialidad
El pleno del Tribunal Constitucional ha tenido que cambiar de planes. Finalmente ha decidido paralizar la admisión a trámite del recurso de amparo del 'exconseller' de Cultura Lluís Puig contra la decisión del Supremo de no aplicar la amnistía a los procesados en rebeldía por el delito de malversación. La decisión se ha producido a petición de Enrique Arnaldo, uno de los tres magistrados recusados por el expresidente catalán Carles Puigdemont, iniciativa a la que esta misma mañana se ha sumado también el eurodiputado Toni Comín, que entendía que no debía participar en la decisión de admisión si se cuestiona su imparcialidad.
Fuentes del alto tribunal han señalado a EL PERIÓDICO que la intención del pleno era en un principio dejar solo en suspenso el amparo de Puigdemont, pero el hecho de que Toni Comín también haya recusado a los magistrados Enrique Arnaldo, Concepción Espejel y José María Macías ha hecho que el primero planteara a sus compañeros que no se sentía cómodo participando en la admisión a trámite del recurso de Puig, cuando su imparcialidad estaba en entredicho.
Planteada la objeción por Arnaldo, el resto de magistrados ha cambiado su criterio y ha decidido posponer la admisión a trámite del único procesado en rebeldía que no ha recusado a ningún magistrado.
