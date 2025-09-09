Felipe VI invita a Zarzuela a personal que participó este agosto en la lucha aérea contra el fuego

El Rey ha recibido este martes en audiencia a una representación del personal que ha participado en la extinción de los incendios desde el aire este verano. Felipe VI y Letizia visitaron varias de las zonas afectadas el mes pasado.

Entre los asistentes al Palacio de la Zarzuela ha habido trabajadores de los ministerios de Defensa, Interior, Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y también de las comunidades autónomas afectadas principalmente por los fuegos (Castilla y León, Galicia y Extremadura) y de otras que aportaron medios aéreos para apagar los incendios (Madrid, Aragón, Murcia, Asturias, Andalucía, Castilla-La Mancha, Cataluña, Valencia, Navarra y Baleares).

Los últimos días de agosto, los Reyes visitaron zonas afectadas de Castilla y León, Galicia y Extremadura, para conocer directamente los daños sufridos y las necesidades de los vecinos afectados. El jefe del Estado y su esposa agradecieron al personal que participó en los dispositivos, entre otros, de la Unidad Militar de Emergencias (UME), el Ejército de Tierra, la Guardia Civil, las Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF) y las policías locales.

Durante los días más duros de la ola de incendios, el Rey visitó el Cuartel General de la Unidad Militar de Emergencias (UME), en la Base Aérea de Torrejón. Los incendios forestales quemaron un total de 336.345 hectáreas en toda España durante el mes de agosto, según datos del Sistema de Información de Incendios Forestales de la Comisión Europea (EFFIS, por sus siglas en inglés) de Copernicus a 31 de agosto. Por comunidad autónoma, la mayor superficie afectada se produce en Galicia, con 143.628 hectáreas, el 43%; Castilla y León, 141.264 hectáreas, 42%; Extremadura, 41.525 hectáreas, el 12%. Estas tres comunidades aglutinan el 97% de la superficie afectada en el mes de agosto. Las 10.000 hectáreas restantes se distribuyen en el resto de las comunidades autónomas que han tenido algún episodio de incendios durante el pasado mes de agosto.