La apertura del año judicial
La Zarzuela "no comenta" conversaciones "privadas" tras afirmar Feijóo que el Rey le aseguró que “entendía” su plante a Sánchez
Fuentes de la jefatura del Estado señalan la “exquisita neutralidad política” del Monarca a la que "se ha atenido, se atiene y se atendrá" siempre en "su acción institucional"
Alberto Núñez Feijóo ha dicho este lunes en 'El Programa de Ana Rosa', de Telecinco, que su plante a Pedro Sánchez y el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, el viernes pasado, en la apertura del año judicial, había sido comprendido por Felipe VI. "El Rey, en su papel de moderación, me ha dicho que entendía y que tomaba nota de mi posición", ha asegurado el líder de la oposición, quien ha reiterado que no tenía obligación constitucional de asistir y se ha mostrado tranquilo con su decisión, que volvería a repetir.
No es habitual que los políticos revelen lo que hablan con el Monarca. Fuentes de la Zarzuela no han querido comentar la afirmación hecha por Feijóo y han apuntado que "la Casa no comenta las conversaciones privadas del Rey". Además, esas mismas fuentes han destacado que, durante su reinado, Felipe VI "se ha atenido, se atiene y se atendrá a una exquisita neutralidad política en toda su acción institucional".
Desde el PP restan importancia a lo dicho por Feijóo en la entrevista, donde comenzó con lo que había hablado con "la Casa", en referencia a la Zarzuela, si bien luego se le preguntó nítidamente sobre qué le había dicho Felipe VI y respondió con la frase: "El Rey, en su papel de moderación, me ha dicho que entendía y que tomaba nota de mi decisión".
En cualquier caso, el mensaje que traslada Génova, horas después del programa en Telecinco, es que en ningún momento Feijóo trató de trasladar que Felipe VI le hubiese respaldado en su plante el viernes al acto solemne de apertura del año judicial en la sede del Tribunal Supremo, que siempre preside el Monarca. Simplemente, aseguran fuentes populares, el líder de la oposición comentó que Zarzuela había acusado recibo de su ausencia en el acto, sin mayores consideraciones.
El líder del PP ha explicado que la invitación del Tribunal Supremo le llegó en julio, pocos días antes de que se conociera el procesamiento del fiscal general del Estado por supuesta revelación de secretos en el marco de la investigación judicial a la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Feijóo ha contado que comunicó "a finales de julio" a esa institución que no acudiría a la apetura del año judicial. "Lo volvería a hacer, lo volvería a hacer, lo volvería a hacer en este momento. Yo no puedo mirar para otro lado y no puedo dar por normal lo que es anormal desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista judicial", ha añadido sobre la situación procesal de García Ortiz.
