CASO KOLDO
El juez cita a la exjefa de Jésica Rodríguez para que entregue los mensajes que envió a la novia de Ábalos
La testigo Virginia Barbancho deberá acudir el 29 de septiembre a la Audiencia Nacional con su teléfono "al objeto de que se cotejen y se haga el volcado de los whatsapps" que aseguró haber remitido
El juez que investiga el caso Koldo, Ismael Moreno, ha citado el 29 de septiembre a Virgia Barbancho, la que fuera jefa en la empresa pública Tragsatec de Jésica Rodríguez, la exnovia de José Luis Ábalos, para que acuda a la Audiencia Nacional con su teléfono "al objeto de que se cotejen y se haga el volcado de los mensajes de whatsapps intercambiados", según especifica una providencia de 8 de septiembre, a la que ha tenido acceso esta redacción.
La testigo Virginia Barbancho aseguró en su declaración como testigo del pasado 17 de julio que como Jésica no rellenaba los partes horarios que le correspondía "cumplimentar puntualmente", se vio obligada a “perseguirla” por WhatsApp "porque no solía responderle por vía telefónica".
Asimismo, la testigo afirmó estar en disposición de aportar esos mensajes. Y por eso la acusación popular reclamó al instructor que la supervisora de Jésica entregara una copia de los whatsapp que dijo haberse intercambiado con ella. Una decisión que ha adoptado el magistrado Ismael Moreno.
