El Abogado General de la UE propone avalar el suplicatorio que Llarena cursó contra Puigdemont y Comín

El Abogado General de la Unión Europea Maciej Szpunar ha propuesto al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) que en la sentencia que termine dictando rechace los recursos interpuestos por Toni Comín contra el suplicatorio que el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena cursó en 2021 para poder investigarle a él, el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y a Clara Ponsatí por su participación en el 'procés'. No obstante, considera que como los dos últimos ya no son eurodiputados sus impugnaciones deben ser sobreseídas.

La propuesta del Abogado General -figura propia del derecho alemán que ayuda al tribunal a dictar sentencia presentándole una propuesta de resolución, que puede ser seguida o no- consiste en que el Tribunal de Justicia desestime todas las alegaciones formuladas contra la sentencia del Tribunal General contra el suplicatorio cursado por el instructor del 'procés' en el Supremo. En estos años, la situación en la causa penal española ha cambiado, dado a que se ha dictado una amnistía, aunque no se haya aplicado a Puigdemont, al entender que el delito de malversación por el que está procesado en rebeldía entra dentro de las excepciones de la ley.

El Abogado General considera que el Tribunal General no incurrió en error al concluir que no se había vulnerado el derecho de los diputados a que el Parlamento trate sus asuntos imparcial y equitativamente (en particular en lo referente al ponente único que se designó para los tres expedientes —perteneciente al mismo grupo político que el partido Vox— y al presidente de la Comisión JURI).

Según el Abogado General, el Tribunal General tampoco incurrió en error en la interpretación y aplicación de las normas relativas a la decisión de suspender la inmunidad parlamentaria ni en la apreciación del impacto de las decisiones del Parlamento en los derechos fundamentales de los diputados. 6 El Tribunal General estimó correctamente que el Parlamento no había incurrido en error manifiesto de apreciación al concluir que el proceso penal no tenía como objetivo perjudicar la actividad política de los diputados del Parlamento y, en consecuencia, la independencia del Parlamento (inexistencia de fumus persecutionis).

Por último, Szpunar propone que se desestime la alegación relativa a la falta de claridad de las decisiones del Parlamento. En efecto, de dichas decisiones se desprende que la inmunidad de los diputados se suspendió en el territorio de todos los Estados miembros, con excepción del territorio español (y no exclusivamente en Bélgica y en el Reino Unido).