Sectores del CGPJ y la judicatura explotan contra Sánchez por señalar a los jueces: "Se lo hemos visto hacer a Trump"

Las palabras vertidas por el presidente del Gobierno durante la entrevista en TVE con la que ha inaugurado el curso político han causado un gran revuelo en amplios sectores de la judicatura y el Consejo General del Poder Judicial, que califican incluso de trumpista que Pedro Sánchez considere que los jueces que están investigando por corrupción a su entorno más inmediato, como son su esposa y su hermano, "están haciendo política" desde sus estrados.

Las críticas manifestadas por las cuatro asociaciones de jueces han sido destacadas por el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, que ha señalado en la red social X que estas organizaciones censuran unánimemente el señalamiento del presidente del Gobierno. "Es una situación inédita como inédita es la irresponsabilidad de Sánchez. A tres días de la apertura del año judicial, sigue tensionando al Estado enfrentando a sus poderes", señala en su mensaje.

"Los jueces en España cumplen con la ley y trabajan con profesionalidad, y el Estado de Derecho exige respeto a la independencia judicial y confianza entre instituciones", señala Sergio Oliva, portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV).

Para este magistrado, que representa a la segunda asociación de jueces por número de afiliados, "si alguien cree que un juez actúa mal, hay cauces legales, pero lo que es inaceptable son las críticas genéricas a la judicatura, porque generan desconfianza social y dañan nuestra democracia. Y es especialmente grave que estas críticas vengan del Presidente del Gobierno, al quién debe exigirse mayor prudencia y respeto a la justicia".

Más duro aún se muestra Fernando Portillo, del Foro Judicial independiente. "Ese tipo de manifestaciones contra los jueces, que por desgracia ya son comunes, han llegado a provenir del entorno del ejecutivo, incluidos los propios ministros, pero ahora es el mismísimo presidente del Gobierno, desde la televisión pública, nada menos, el que las hace, lo que entendemos que supone un salto cualitativo importante".

Miguel Ángel Gallardo a su salida de los juzgados de Badajoz tras una declaración ante la jueza Beatriz Biedma. / Santi García

Los que investigan a su familia

Portillo destaca que precisamente esos jueces que «hacen política» a los que se refiere el presidente son casualmente los que están investigando los casos de corrupción de su entorno. "A nuestro entender, estamos ante el mismo tipo de manifestación populista contra los jueces que molestan que hemos visto hacer a Trump tantas veces, pero que, por desgracia, cala en parte de la población -agrega-. Por eso es muy irresponsable lanzar ese mensaje deslegitimador del poder judicial, decir, en la televisión pública, que hay jueces que no son independientes es muy grave".

Para la asociación más cercana al Gobierno, Juezas y Jueces para la Democracia, quizá no corresponda al presidente del Gobierno hacer tales manifestaciones, "pero resulta indudable la instrumentalización de ciertos procedimientos judiciales por razones partidistas. Nosotros denunciamos desde hace tiempo la judicialización de la política y pedimos que los tribunales actúen con el máximo rigor para evitarla", subraya a EL PERIÓDICO Edmundo Rodríguez Achutegui.

En el Consejo

Las palabras de Sánchez han caído como un jarro de agua fría en un amplio sector del Consejo General del Poder Judicial a tres días de celebrarse el solemne acto anual de Apertura de los Tribunales que estará presidido por el rey. Desde filas conservadoras, algunos vocales han estallado ante las palabras de Sánchez: "Es impresentable , impropio de un presidente del gobierno, propio de quien se siente acorralado por la Justicia", señala uno de los vocales consultado por este diario.

Según este sector, Sánchez debería tener presentes las consideraciones de la Comisión Europea en su Informe sobre la situación del Estado de Derecho en España de 24 de julio de 2024, que se hicieron eco de la preocupación expresada por el Consejo General del Poder Judicial por las declaraciones públicas realizadas por políticos en relación con el poder judicial. Llegan a apuntar que dichas manifestaciones ponen incluso en peligro la previsión del artículo 2 del Tratado de la Unión, con quebranto del Estado de Derecho.

Desde el sector progresista rebajan estas consideraciones, al entender que el Presidente del Gobierno ha manifestado su opinión sobre la función judicial que reconoce como respetuosa con la Constitución y el Estado de derecho, sin perjuicio de que considere que hay algunos jueces que hacen política, perjudicando al trabajo del resto de la carrera judicial.

Según los vocales consultados en este sector, las personas que se dedican al servicio público, como también lo son los jueces, deben asumir que su actuación pueda ser criticada y sometida al escrutinio público. "Siempre, claro, respetando la lealtad entre poderes e instituciones", teniendo en cuenta además que el aparato disciplinario del Consejo es el competente para analizar, en su caso, si la conducta de los jueces se excede o no de lo legalmente establecido.

La mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez. / EP

´Desde el Consejo también se señala que su función no es pronunciarse sobre lo que dice el jefe del Ejecutivo en una entrevista en la televisión pública, porque el Consejo carece de dicha competencia. No obstante, este martes los vocales ya tienen sobre la mesa sendas peticiones de Manos Limpias y Iuistitia Europa, que ejercen la acusación popular en las causas contra Begoña Gómez y David Sánchez, exigiendo que el órgano de gobierno de los jueces ampare a los magistrados instructores de dicho procedimiento y se pronuncie sobre la "injerencia" de Sánchez.

Para otra de las vocales progresistas, las críticas son interesadas. "Es la opinión del presidente del Gobierno, dichas en un contexto muy determinado, pero su opinión mayoritaria es que los jueces actúan bien y respetan la Constitución, y además tiene razón en decir que el Consejo cuenta con una competencia disciplinaria", apunta.