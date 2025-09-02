Mazón anuncia 350 millones más en ayudas "automáticas" para afectados por la dana

El president de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, ha anunciado este martes otros 350 millones en ayudas para afectados por la dana del pasado 29 de octubre. Las nuevas líneas incorporan como gran novedad la ausencia de burocracia, que según ha explicado el jefe del Consell está siendo uno de los grandes obstáculos para que las subvenciones lleguen con celeridad a las personas solicitantes. Los recursos que pone la Generalitat salen de nuevo a cargo de la deuda autonómica.

"Se acabó el infierno burocrático", ha proclamado Mazón durante el acto en el que ha anunciado las nuevas partidas, diseñado como una declaración institucional y por tanto, sin preguntas de la prensa. El president ha resaltado que era "imperativo corregir" esa carga burocrática para acceder a algunas ayudas, por lo que estas líneas se ingresarán de forma "automática" en las cuentas corrientes de los afectados que reúnan las condiciones de cada subvención.

Los decretos se aprobarán en el próximo pleno del Consell, este viernes, y los abonos comenzarán a llegar ya este mes de septiembre y con el 15 de julio como fecha límite.

Se refuerzan cuatro partidas que ya estaban en marcha, a las que se les añaden estas características de ingreso automático. En cuanto a las ayudas de primera necesidad, que eran de 6.000 euros por persona afectada, se aumentan en un 50 %, por lo que cada daminificado ingresará otros 3.000 euros. En total se destinan 120 millones.

A quienes perdieron el vehículo en la riada, unos 87.000 propietarios, recibirán hasta otros 2.500 euros en función del tipo de coche siniestrado. El presupuesto de esta partida es de 171 millones. Igualmente, los autónomos sin empleados percibirán "hasta 3.000 euros", con una dotación de 55 millones. Según Mazón, hay 5.000 trabajadores por cuenta propia afectados por la dana.

Y por último, los trabajadores afectados por un erte consecuencia de la riada, ingresarán otros 360 euros, una cantidad a la que "se comprometió el Gobierno pero que todavía no ha pagado", según el jefe del Consell.