CASO MONTORO
El juez del caso Montoro admite a nuevas acusaciones populares "sin exigencia ni de querella ni de fianza"
Ha aceptado a la Confederación General del Trabajo (Fetap-CGT), Manos Limpias, Vox, Sociedad Humana, Luis José Sáenz de Tejada Vallejo, Asociación Defensa Integral de Víctimas de Delitos Especializada y Iustitia Europa
El juez que investiga el caso Montoro, Rubén Rus Vela, ha admitido la personación de siete nuevas acusaciones populares "sin exigencia ni de querella ni de fianza", según consta en siete resoluciones judiciales, a las que ha tenido acceso esta redacción.
En concreto se trata de la Confederación General del Trabajo (Fetap-CGT), Manos Limpias, Vox, Sociedad Humana, Luis José Sáenz de Tejada Vallejo, Asociación Defensa Integral de Víctimas de Delitos Especializada y Iustitia Europa. De esta forma, estas nuevas acusaciones populares se unen al PSOE, que tras levantarse el secreto de sumario, en julio pasado, fue admitida.
En mayo de 2024, y tras las informaciones publicadas por este diario, el PSOE reclamó por primera vez al titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona, Rubén Rus Vela, que aceptara su personación en calidad de acusación popular al considerar que las actividades investigadas tenían "enorme trascendencia para los intereses generales".
Suscríbete para seguir leyendo
- Erupción volcánica en Tenerife: no se alarmen, es un simulacro
- De parking a delito: la peligrosa salida de un Audi negro en Santa Cruz de Tenerife
- El ambicioso plan de Santa Cruz de Tenerife para modernizar su señalización viaria
- Un aficionado del CD Tenerife alerta sobre los nuevos asientos del estadio: 'Hay una alta probabilidad de…
- El eterno limbo de las autocaravanas en Tenerife
- Adiós a las piedras que delimitan la plaza del Cristo de La Laguna y provocan caídas
- Ayuntamientos en precario por falta de interventores y secretarios
- Tenerife tiene pendientes 3.200 licencias de vehículos con conductor