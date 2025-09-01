Feijóo reúne hoy a la cúpula del PP para rearmarse en su oposición al Gobierno

Tras el acto simbólico de inicio del curso político celebrado este domingo en Galicia, Alberto Núñez Feijóo reúne este lunes a la cúpula del PP en un hotel de Aranjuez (Madrid) para definir su estrategia de rearme contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El líder del PP volvió a elegir el simbólico robledal pontevedrés de San Xusto, en Cerdedo-Cotobade (Pontevedra), para ofrecer este domingo su ya tradicional discurso posvacacional de verano, que se centró en hablar del "fallido" Gobierno que está rodeado por la "corrupción" y de un Sánchez que pone el Estado "a subasta" para que le "mantengan sus socios".

Un Gobierno que, añadió, "huele a rancio" y al que le quedan "minutos de descuento". Por ello, aseguró, el periodo que inicia este lunes, con un cónclave en Aranjuez, será "un cuatrimestre determinante para el futuro de España".

Feijóo ha elegido la histórica ciudad madrileña y un hotel que en su día fue residencia de Manuel Godoy -el escenario donde estalló el motín de Aranjuez, que precipitó la caída de Carlos IV y abrió el camino a la invasión francesa- para celebrar un Comité Ejecutivo ampliado, una jornada de "trabajo intenso" en la que se analizará "la España que había antes del verano y la actual", según cuentan a EFE fuentes del partido.

No durará por tanto las tres horas que suele durar el encuentro que semanalmente los altos cargos del partido celebran en la sede de la madrileña calle Génova. Tienen todo el día para el "encierro" y la reflexión sobre las estrategias a seguir en el Congreso, Senado y Parlamento Europeo.

La corrupción y los socios

Aunque en Génova dejan claro que la vocación del PP no es sólo hacer oposición, sino ser la alternativa y presentar propuestas ante un Gobierno "paralizado", dos de las principales armas en las que confían son ajenas a ellos: las presuntamente tensionadas relaciones entre los socios de investidura de Sánchez y los posibles nuevos casos de presunta "corrupción" que puedan afectar al entorno del presidente.

Así, recuerdan las fuentes de Génova, estos meses se esperan "novedades en temas judiciales" como el del hermano del presidente, David Sánchez, el fiscal general o Begoña Gómez, que está llamada a declarar el próximo 11 de septiembre. Y hay que ver también, agregan, los posibles informes pendientes de la UCO que podrían afectar a otros miembros del Gobierno.

El verano a apaciguado el tsunami que se desató en el Partido Socialista tras el encarcelamiento del exsecretario de organización del partido Santos Cerdán por presunta corrupción y el PP confía en nuevos titulares que hagan crecer la ola y arrastren a Sánchez.

Estos posibles nuevos casos, señalan, podrían seguir minando la confianza de los socios de investidura de Sánchez y dificultar la aprobación de leyes y una de las principales asignaturas pendientes del Gobierno, la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado.