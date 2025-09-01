Podemos enfría el pacto de estado contra el cambio climático: "Electoralismo barato"

Podemos enfría el pacto de estado contra el cambio climático y plantea una serie de exigencias que, de facto, hacen inviable su apoyo, necesario para que salga adelante tras el rechazo del PP. Mientras Pedro Sánchez anunciaba las líneas generales de esta propuesta, anunciada tras la oleada de incendios de este verano, desde la sede morada exhibían su desconfianza hacia lo que ven como "electoralismo barato" del Gobierno, más que un acuerdo real con visos de materializarse, planteando durísimas exigencias para dar sus cuatro votos a favor.

El portavoz de Podemos, Pablo Fernández, se refirió a este asunto durante la primera rueda de prensa del curso político: "Hablar sobre un pacto de estado está bien, pero no es creíble", avanzó el dirigente, que puso sobre la mesa una larga lista de peticiones para apoyarlo. Entre ellos, la propuesta central pasa por "revertir" el incremento del gasto en defensa, al considerar que "es un rearme que va a agravar la crisis", puesto que el Gobierno "a destinar el dinero de servicios públicos a tanques y armas".

"No es creíble cuando es un Gobierno que ha autorizado la ampliación del Puerto de Valencia o el aeropuerto de Barcelona", continuó el portavoz de Podemos, sumándose así a una de las exigencias que han puesto sobre la mesa formaciones como Compromís o los Comuns, integradas en la coalición de Sumar y que han reclamado paralizar estos proyectos de ampliación.

"Este pacto de estado sobre el cambio climático tiene mucho de titulares y electoralismo barato y no tiene hasta el momento un contenido real", espetó Pablo Fernández. El presidente de Gobierno ha anunciado su intención de crear una subcomisión en el Congreso para debatir el asunto, aunque la posición de máximos del partido morado dificulta extremadamente su apoyo. Tampoco resulta sencillo el apoyo de los dos diputados de Compromís, que ya han avanzado que no lo apoyarán a menos que se paralicen las ampliaciones portuarias impulsadas por el Gobierno en al Comunidad Valenciana.

Impuesto a las eléctricas y rearme

Preguntado por las exigencias concretas para apoyar el acuerdo, Fernández avanzó que estaban dispuestos a negociar, aunque desde el partido exhiben su escepticismo sobre la viabilidad de la medida, al tener de partida le rechazo del PP. A día de hoy, desde el Ejecutivo tampoco se han puesto en contacto con el partido morado para conocer su posición.

"La primera" de las condiciones para Podemos es "revertir el aumento del gasto militar y destinar esa cuantía a políticas que luchen de forma eficaz contra el cambio climático", según detalló Fernández en la rueda de prensa. El partido pone así de nuevo su principal línea discursiva en el centro, y la sitúa como condicionante para el resto de movimientos. Hace unos meses, ya puso sobre la mesa este asunto para plantearse un apoyo a los Presupuestos Generales del Estado o para pactar una candidatura conjunta con IU en Andalucía.

Entre las peticiones para apoyar el plan está una reforma fiscal para "más impuestos verdes", además de "recuperar el impuesto a las energéticas" y un nuevo impuesto a las grandes embarcaciones de recreo, coches de lujo de gran cilindrada y jets privados. Además, reclamó hacer pública la gestión del agua, para "acabar con le despilfarro de agua en manos de intereses privadso" y una "reforma del sector eléctrico".

En la amplísima lista de exigencias también incluyó la creación de una empresa pública de energía, y descarbonizar la energía. Para ello, reclamaba "revertir las grandes obras de infraestructuras agresivas con el medio ambiente", citando la ampliación del Puerto de Valencia o la del aeropuesrto de Barcelona.