Feijóo volverá a abrir el curso político del PP en Pontevedra este domingo

La localidad pontevedresa de Cerdedo-Cotobade será de nuevo, este domingo 31 de agosto, siempre y cuando la lluvia lo permita, la plaza elegida por los populares para el tradicional acto de apertura del nuevo curso político en el que participará el líder del partido, Alberto Núñez Feijóo, y en el que ejercerá de anfitrión el presidente de la Xunta y jefe de filas del PPdeG, Alfonso Rueda.

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes del PP gallego, que también avanzan la presencia de otros destacados dirigentes estatales de la formación como el secretario general, Miguel Tellado, que, además, es ferrolano.

Los populares prevén repetir evento en Cerdedo-Cotobade, donde ya celebraron el arranque de curso político el año pasado, tras regresar puntualmente en 2023 al Castillo de Soutomaior.

La elección de 2023 se convirtió también en metáfora de la recuperación del poder provincial, dado que la Diputación de Pontevedra, hasta las municipales de ese año en manos del PSOE, había vetado el evento popular en el castillo en varias ocasiones.

'Saldada' esa cuenta, en 2024 Feijóo y los suyos volvieron a la Carballeira de San Xusto, en Cerdedo-Cotobade, donde también prevén recalar, siempre que así lo permitan las condiciones meteorológicas, el próximo domingo 31.

El simbolismo de Cerdero-Cotobade

No en vano, esta plaza también tiene ya un carácter simbólico para los populares.

En ella celebró el de Os Peares su primera apertura de curso político como líder del PP, en el año 2022, y participó en varias anteriores como anfitrión. Y es que el PP ha elegido Galicia para abrir formalmente el curso político desde los tiempos en los que Mariano Rajoy dirigía el partido.

Esta vez el acto de Cerdedo-Cotobade se celebrará en un contexto autonómico y también estatal muy marcado por las duras olas de incendios a las que se han enfrentado varias comunidades, entre ellas, Galicia.