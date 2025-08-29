La Generalitat Valenciana admite que la zona cero no está preparada para otra dana: "No hemos mejorado demasiado"

A medida que se acerca el otoño, crece el temor a nuevos episodios de inundación como el que se vivió durante la dana del pasado 29 de octubre. Es un temor que comparte el conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, ha, que ha afirmado este viernes, cuando se cumplen diez meses de la tragedia, que la zona cero no está preparada. “¿Estamos preparados? No, no hemos mejorado demasiado”, ha considerado en una entrevista en À Punt. Eso sí, la responsabilidad de esa falta de preparación la achaca el conseller a la Confederación Hidrográfica del Júcar, que denuncia que acomete las obras con lentitud. “Ni siquiera las han declarado de urgencia”, ha lamentado. En esta misma entrevista, Martínez Mus ha lamentado que, con el Gobierno de España “no ha sido posible” la colaboración “de forma totalmente incomprensible”.

Una de las preocupaciones más acuciantes en la zona arrasada por la riada es que la reconstrucción de las infraestructuras inundadas no las haga más resilientes. Sobre cómo se están adaptando las infraestructuras dañadas por la dana a la posibilidad de nuevas inundaciones, el conseller ha explicado que los contratos de emergencias exigen que los nuevos proyectos “tengan el mismo papel o la funcionalidad” que la infraestructura anterior que se busca reparar. Pero asegura que se están haciendo modificaciones: “Si tienes un puente de dos carriles tienes que reconstruir un puente de dos carriles, pero si hemos tenido que hacer un carril más grande lo hemos hecho”, ha ejemplificado. En este sentido, ha puesto como ejemplo el puente de Utiel que “cruza todo el pueblo y ha generado algunos de los problemas más grandes”. Se ha reconstruido con el doble de longitud para que pueda acoger el doble de caudal, ha detallado.

Pero también ha hablado de las obras “grises” de la Confederación Hidrográfica del Júcar, y ha criticado la lentitud del organismo de cuenca en su ejecución. Ni siquiera, ha denunciado, las ha declarado de urgencia. Como ejemplo, ha mencionado que la canalización del barranco de la Saleta estaba en la fase de estudio de integración paisajística y “sigue en esa fase”.

En contraste con lo que ha considerado lentitud, el conseller ha recordado que la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente pone a disposición de 90 ayuntamientos afectados por la dana la empresa pública Vaersa (Valenciana de aprovechamientos energéticos Sociedad Anónima) para ejecutar las obras de reconstrucción del alcantarillado en el que se van a invertir 417 millones de euros que pagará el Gobierno central. “El sistema o el mecanismo que había previsto el Gobierno para dar subvenciones no estaba funcionando, estaba siendo demasiado lento”, ha explicado Martínez Mus.

Metrovalencia y carreteras

Pero el conseller también se ha referido a las infraestructuras de transporte. Sobre el metro, ha reconocido que la red de Metrovalencia “necesita mejoras para poder aumentar las frecuencias, porque con la estructura de líneas que hay es difícil aumentarlas”. Es una mejora necesaria, pero que requiere de un presupuesto que, según el conseller, la Generalitat no tiene debido a la infrafinanciación.

Con lo que sí se ha mostrado satisfecho es con el hecho de que las 18 carreteras de titularidad autonómica afectadas (47 kilómetros de autovía) están “totalmente recuperadas y no con soluciones provisionales sino definitivas”. De las de competencia estatal, es el bypass en la A3 lo que queda pendiente, aunque sí se ha hecho una solución provisional, un “buen trabajo del Ministerio de forma rápida”. “Pero es cierto que la definitiva continúa a un ritmo no igual que en el que hemos trabajado nosotros”, ha añadido.

Eso, mientras la recuperación de la línea C3 de Cercanías “no tiene ni fecha todavía”. “Nos preocupa y mucho porque toda la comunicación de esa parte de la provincia está sin tren y no sabemos hasta cuándo”, ha añadido Martínez Mus.

“No he podido reunirme con la ministra de Transición Ecológica”

El conseller se ha mostrado muy crítico con la relación del Gobierno de España con la Generalitat. “Diez meses después, no he podido reunirme ni hablar directamente de forma concreta ni individualizada ni con la ministra de Transición Ecológica anterior ni con la actual del ramo”, ha denunciado. Es algo que ha considerado “incomprensible”. No le ha pasado lo mismo con la parte de Infraestructuras. Con Óscar Puente, ha reconocido, ha llegado a tener hasta una reunión semanal en los primeros meses tras la dana. En general, ha considerado “lamentable” la falta de colaboración y ha manifestado su “enfado, disgusto porque sea así”.

En comparación, ha destacado la interlocución del Consell con los ayuntamientos, por ejemplo por los de municipios que están en el área del proyecto de parque inundable que diseñará la Generalitat. “A cada ayuntamiento le preocupa cómo afecta a su autonomía y cómo condicionará su desarrollo, pero es algo que vamos a intentar consensuar al máximo”, ha afirmado el conseller. El próximo lunes 1 de septiembre tendrá una reunión con todos los responsables municipales, y concertará nuevas citas individuales con cada uno en el futuro.

La relación también es aparentemente buena dentro de la Generalitat. El conseller ha negado diferencias o desequilibrios en la respuesta a la dana por parte de las diferentes consellerias y ha manifestado que todos actúan como un frente común. Sobre Gan Pampols y si la política ha sido “cruel” con él hasta el momento, ha respondido: “creo que quien no entra en la política o no la conoce desde el principio se puede sorprender, pero a los que llevamos tiempo en esto no nos sorprende nada”. “La política es siempre injusta o casi siempre, y más a corto plazo, no siempre le da a cada uno lo que le corresponde”, ha zanjado.

Asegura que la relación con las víctimas es “continua”

También ha hecho una cierta defensa del president. El conseller ha asegurado que el president de la Generalitat, Carlos Mazón, “está poniendo todo lo que cabe para ser lo más receptivo posible” a las reivindicaciones de las asociaciones de familiares de víctimas mortales y damnificados. A pesar de no haberse reunido con las tres asociaciones mayoritarias, el conseller ha asegurado que la “interacción” es “continua desde el primer día”. “Durante el tiempo ha habido relación y continuará habiendo, y se irá intensificando conforme sea necesario”, ha manifestado. Además, considera que la relación es “una doble vía” y hace falta “esa voluntad por ambas partes”. “Cómo se visibilice o se traslade a la opinión pública es secundario, lo que se tiene que notar es que las víctimas cuenten con el apoyo del gobierno valenciano”, ha manifestado.

Sobre el futuro del president y sobre si cree que será el candidato a las próximas elecciones autonómicas, ha dicho que ese escenario le parece que está “lejísimos”. Lo que le preocupa, ha afirmado Martínez Mus, es acabar el final del contrato de tratamiento de residuos y no el futuro de Mazón. “El futuro ya lo veremos, en estos momentos no me preocupa lo más mínimo”, ha defendido.