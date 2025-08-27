Un audio destapa las maniobras de Koldo y un oficial de la Guardia Civil imputado para ayudar a un empresario en Argelia

Un nuevo audio descubierto por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en los teléfonos intervenidos a Koldo García durante el registro de su vivienda desvelan las supuestas maniobras que el que fuera asesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos habría realizado junto al comandante Rubén Villalba para favorecer al empresario José Ruz, administrador de la empresa Levantina Ingeniería y Construcciones (LIC), una de las empresas "indiciariamente corruptoras" de la trama presuntamente liderada por el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, según los informes policiales entregados al juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente.

"¿Hablaste con Pepe? Coño, por lo menos dime si llegaste a hablar con él para que yo me quede tranquilo porque la cita de sus dos socios la tiene mañana. A ver si ahora quedamos mal. [...] Aquí el que va a quedar mal es el comandante de Argelia, ¿no? Si quedamos mal, después ya no hay vuelta atrás para volvérselo a hacer a Pepe, un cartucho gastado totalmente y no van a poder venir aquí a España porque ya el embajador le dijo que no le iba a echar una mano", explica Villalba, quien en otro momento da a Koldo García la identidad completa de su amigo conjunto: "Hablé con nuestro Pepe, Pepe Ruz".

El empresario José Ruz llega al Supemo para declarar, el pasado 4 de julio. / Gustavo Valiente EUROPA PRESS

En un segundo audio, Rubén Villalba informa a Koldo García de que "hoy viernes allí en Argelia es como si fuera sábado. El sábado para ellos es como si fuera un domingo", completó el oficial, en alusión a la festividad musulmana.

Una reunión en el Ministerio

Precisamente, en su declaración como testigo en el alto tribunal, Ruz explicó que conoció en 2019 a Koldo García tras reclamarle al ministro Ábalos "una reunión" para tratar de solucionar un problema que tenía su empresa: "Estamos trabajando en Argelia desde el año 2009 [...] y como consecuencia de la crisis del petróleo, empezamos a tener problemas de cobro [...], y entonces, pues yo fui a ver al señor Koldo García, después de hablar con el embajador español en Argelia", relató Ruz, quien después explicó que el asesor de Ábalos le dijo que iban a tener "una reunión con el jefe de gabinete del señor ministro" para tratar de resolver la situación.

Y fue después, prosiguió José Ruz en su declaración en el Supremo, cuando se programó "un viaje comercial para visitar" el país africano con la intención de "resolver no solo los problemas de Levantina Ingeniería y Construcciones, sino los de Técnicas Reunidas y de Duro Felguera. En Argelia no era un problema de Levantina, era un problema de otras empresas, y por eso conocía al señor Koldo García. Ese era el objetivo de mi reunión con él", completó.

Imagen del empresario José Ruz con Koldo García / UCO

Se da la circunstancia de que el primer viaje que realizó el presidente Pedro Sánchez fuera de la UE tras la pandemia de coronavirus fue a Argelia, según ha comprobado esta redacción consultando la hemeroteca. Acudió acompañado por representantes de empresas entre las que se encontraba Levantina y Duro Felguera, y allí se firmó un tratado de amistad, Buena Vecindad y Cooperación con España dirigido a activar las relaciones comerciales entre ambos países.

También recurrió a Aldama

En su declaración ante el juez Puente el empresario Ruz también explicó que Koldo García le recomendó que para resolver otro problema de su empresa, en este caso en Panamá, recurriera al presunto "nexo corruptor", tal y como lo define la UCO, Víctor de Aldama; "como persona que me podía ayudar a resolver mis problemas de Panamá y la solución a los problemas de Panamá cogió buen camino". Añadió que Aldama pasaba por "una necesidad económica, un mal momento", y esa es la razón por la que le realizó una transferencia de 50.000 euros que se investiga por ser sospechosa de ser en realidad una comisión.

Imagen del sumario del comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba. / EPE

En otros audios, a los que ha tenido acceso este periódico, se evidencia la estrecha relación que mantenían entonces Koldo García y Rubén Villalba. Este último fue destituido por el Ministerio del Interior de su empleo en la embajada de España en Caracas, tras ser imputado por un delito de cohecho. Según la UCO, este oficial habría cobrado de los integrantes de la trama a cambio de proteger a la presunta organización criminal. En siete años, el agente y su esposa habrían ingresado hasta 156.000 euros en metálico.

México y Venezuela

"Oye, fíjate tú que en México ya hay un grupo policial que se llama Guardia Civil. Eh, fíjate dónde llegamos. Si es mi futuro destino después de Venezuela, gracias a ti, será", dice Villalba en otro audio, también descubierto por la UCO.

Tal y como adelantó EL PERIÓDICO, el exasesor de Ábalos informó el 12 de diciembre de 2023 al entonces secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, que permanece en prisión desde hace casi dos meses, las vinculaciones de Rubén Villalba con la trama: "Rubén es nuestro y está en Venezuela, en la embajada de Venezuela, cobrando los 20.000 euros al mes durante cuatro años", según consta en la grabación que la Guardia Civil descubrió en la vivienda del exasesor de Ábalos.