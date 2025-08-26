Inmigración
El Gobierno aprueba el reparto ordinario de menores migrantes entre comunidades autónomas
El Consejo de Ministros aprobó este martes el real decreto para la capacidad ordinaria del sistema de protección y tutela de menores no acompañados de las comunidades autónomas que marcara el reparto de los menores llegados a las costas españolas.
Según informó la ministra portavoz, Pilar Alegría, en la rueda de prensa posterior a la primera reunión del Gabinete de Pedro Sánchez tras el parón estival, se trata "de un paso importantísimo para garantizar los derechos de la infancia migrante". "Estamos hablando de niños y de niñas que llegan solos a nuestro país y a los que tenemos la obligación de darles una acogida digna, solidaria y si me permiten también humanitaria", afirmó Alegría.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años, expareja del actor tinerfeño Álex García
- Destapan una supuesta trama que pagaba a médicos de Tenerife para que recetaran sus productos
- Dos muertos tras chocar un coche contra una casa en Valle Gran Rey en La Gomera
- Alarma por la ocupación ilegal de suelo rústico: 683 sanciones en siete meses
- Bohemio y equilibrado: este es el mejor lugar de Tenerife para vivir (y no es La Laguna ni Santa Cruz)
- El Cabildo de Tenerife defiende un sistema privado del agua que ha generado tensiones sociales
- Canarias aspira a cerrar sus playas más peligrosas durante los temporales marítimos
- Dos muertos y dos heridos en un atropello múltiple en La Gomera