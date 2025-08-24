Juanma Moreno abre el curso político anunciando junio de 2026 como fecha de las elecciones

"Las elecciones llegarán a principios o finales de junio". El presidente andaluz, Juanma Moreno, convirtió su presencia en un acto con militantes en la Feria de Almería en una apertura simbólica del curso político de cierre de la legislatura que tiene ya la mirada puesta en los comicios.

El curso, como señaló el propio Juanma Moreno, viene marcado en primer lugar por las incertidumbres en torno al calendario. La legislatura acaba formalmente en junio pero durante las últimas semanas se han sucedido las declaraciones en las que se amagaba con un adelanto de unos meses para el que incluso se preparan ya los grupos de la oposición.

El presidente andaluz reiteró en Almería cuál es el escenario en el que trabaja en estos momentos: "Aunque no tienen una fecha marcada, llegarán a principios o finales de junio", apuntó Moreno en el acto del PP en el que lanzó los primeros mensajes de movilización a la militancia y de advertencia: "Todo el trabajo de los últimos años se puede venir abajo si no conseguimos revalidar la mayoría social. Todo lo andado se puede desandar".

La segunda incertidumbre está marcada por el calendario de las elecciones generales que sobre el papel no deben celebrarse hasta 2027. Moreno volvió a aventurar que habrá un adelanto electoral a nivel nacional: "No sabemos qué va a pasar en nuestro país, con un Gobierno que no es capaz ni de tener unos presupuestos ni resolver los graves problemas y retos que tenemos, y que podría también adelantar elecciones".

"Sin insultos"

En tercer lugar, Moreno en una mes marcado políticamente por los cruces de acusaciones entre PSOE y PP por la gestión de los incendios (y específicamente por los mensajes del ministro de Transporte Óscar Puente en redes sociales y por las palabras del vicesecretario del PP Elías Bendodo llamando "pirómana" a la directora de Protección Civil) quiso retomar el espíritu de la denominada vía andaluza.

"No somos los que nos levantamos por la mañana para insultar. Tenemos otras formas de hacer las cosas por eso somos distintos y necesarios. Tenemos otro estilo, sin insultos y con soluciones", completó Moreno.