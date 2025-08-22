Castilla y León
Mañueco comparecerá por la gestión de incendios forestales
El PSOE y otros grupos de la Junta piden su dimisión
EFE
Valladolid
La Diputación Permanente de las Cortes de Castilla y León ha acordado este viernes, con la abstención del PP y el voto favorable del resto de partidos, que el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco (PP), comparezca ante un pleno extraordinario la próxima semana para hablar de su gestión de los incendios, por la que el PSOE y otros grupos piden su dimisión.
Aunque aún está por oficializar la fecha en que se producirá esta comparecencia, fuentes parlamentarias han detallado a EFE que se prevé para el miércoles, entre críticas por la ausencia de explicaciones del consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Un lugar perfecto para una escapada de relax en el norte de Tenerife
- Adiós a un icono de Santa Cruz: cierra uno de los restaurantes más emblemáticos de Tenerife
- Una antigua fábrica de tabacos de Santa Cruz de Tenerife albergará viviendas de lujo
- Tenerife se planta ante la 'invasión' de los miradores en la Corona Forestal y anuncia multas a los imprudentes
- Fallece una mujer en la TF-5 tras ser atropellada
- Con cascadas y especies endémicas: la playa artificial de Tenerife que diseñó César Manrique
- La DGT se pone muy seria: 3.000 euros por no llevar esto en el coche
- Ni La Gomera ni La Palma: este es el bosque de laurisilva único en Canarias