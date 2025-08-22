Israel impide la entrada a Jaume Collboni, alcalde de Barcelona

Israel ha denegado la entrada al país al alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, en su primer viaje oficial al Próximo Oriente, según ha podido confirmar El Periódico. El primer edil debía aterrizar en Tel Aviv este viernes por la noche, pero a última hora las autoridades le han notificado la revocación de su permiso para poder entrar en el país hebreo.

El viaje institucional de Collboni tenía como objetivo mantener encuentros bilaterales con alcaldes de Palestina y atender varias invitaciones de ciudades con las que la capital catalana mantiene relaciones de cooperación. Tenía agendados distintos actos en el territorio para conocer distintos proyectos de cooperación, que han quedado suspendidos tras la notificación de las autoridades.

Según apuntan varios medios israelíes, la solicitud del visado ha sido rechazada por la difusión de críticas contra Israel y su "participación en boicots al país". De hecho, la decisión de prohibirle la entrada en Israel llega justo tres meses después de que el Ayuntamiento de Barcelona volviera a suspender de nuevo las relaciones con el Estado israelí a raíz de la guerra de Gaza. También suspendió el hermanamiento con Tel Aviv "hasta que se restablezca el respeto al Derecho Internacional y al Derecho Internacional humanitario, y se garantice el respeto a los derechos básicos del pueblo palestino".

Aunque Collboni restableció en septiembre de 2023 las relaciones con Tel Aviv, que había dejado sin efecto su antecesora Ada Colau, consideró que la situación ahora era distinta y que se había agrabado por la masacre en Gaza. "El nivel de destrucción y de crueldad del gobierno de Israel ha llegado a unos niveles de inhumanidad que hace imposible mantener símbolos como éste", manifiesta el texto de la proposición que se aprobó en el pleno municipal de mayo con el apoyo de ERC, la abstención de Junts y el voto en contra de PP y Vox.

El "grado de sufrimiento, de muerte y de reiterados ataques" que está viviendo la población palestina, proesguía el texto, propició la ruptura del acuerdo por parte de Barcelona. "Todos sabemos qué nombre tiene esto", dijo el propio alcalde en ese mismo pleno, evitando nombrar la palabra genocidio. "Gaza pertenece a los palestinos, es la tierra de los palestinos", subrayó.